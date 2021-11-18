"Он может удачно поработать в Италии". Креспо - о Шевченко в Дженоа

Бывший футболиста "Милана" Эрнан Креспо высказался о назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера "Дженоа".

"Хотелось бы больше поиграть с Шевченко. Исключительный нападающий. Помню тот сюрреалистический вечер в Стамбуле. Но были и другие прекрасные моменты моего единственного сезона в "Милане".

Потом мы пересекались с Шевченко в "Челси". Я туда поехал сразу после того финала, а Андрей перешел позже, затем я ушел в "Интер".

Помню его как очень скрупулезного человека на тренировках и в матчах. Это нападающий, который не действовал импульсивно, а уделял внимание деталям. Считаю, его способность анализировать моменты привела к тому высокому уровню, который позволил выиграть ЛЧ и "Золотой мяч".

Видел его в качестве тренера в сборной Украины. Он может удачно поработать и в Италии. Знаю, как все обустроено в "Дженоа", ведь играл за этот клуб. В этом городе горячо любят футбол. Шевченко будет непросто в таких условиях, но это будет хорошее приключение", – сказал Креспо.