"Он может удачно поработать в Италии". Креспо - о Шевченко в Дженоа
Экс-игрок "Милана" выделил сильные стороны украинского тренера
Фото: genoacfc.it
Бывший футболиста "Милана" Эрнан Креспо высказался о назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера "Дженоа".
"Хотелось бы больше поиграть с Шевченко. Исключительный нападающий. Помню тот сюрреалистический вечер в Стамбуле. Но были и другие прекрасные моменты моего единственного сезона в "Милане".
Потом мы пересекались с Шевченко в "Челси". Я туда поехал сразу после того финала, а Андрей перешел позже, затем я ушел в "Интер".
Помню его как очень скрупулезного человека на тренировках и в матчах. Это нападающий, который не действовал импульсивно, а уделял внимание деталям. Считаю, его способность анализировать моменты привела к тому высокому уровню, который позволил выиграть ЛЧ и "Золотой мяч".
Видел его в качестве тренера в сборной Украины. Он может удачно поработать и в Италии. Знаю, как все обустроено в "Дженоа", ведь играл за этот клуб. В этом городе горячо любят футбол. Шевченко будет непросто в таких условиях, но это будет хорошее приключение", – сказал Креспо.
Напомним, первый официальный матч под руководством Андрея Шевченко в "Дженоа" пройдет в воскресенье, 21 ноября, против "Ромы" в рамках Серии А.
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