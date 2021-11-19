Дженоа потерял двух лидеров перед дебютным матчем Шевченко

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на защитника Доменико Кришито и форварда Фелипе Кайседо накануне матча Серии А против "Ромы".

Игроки получили повреждения на тренировке, сообщает пресс-служба "грифонов".

У 34-летнего Кришито диагностирована травма правой приводящей мышцы. 33-летний Кайседо получил повреждение правой полусухожильной мышцы. О сроках восстановления футболистов пока неизвестно.

Напомним, поединок "Дженоа" – "Рома" состоится в это воскресенье, 21 ноября. Это будет первый официальный матч команды во главе с Андреем Шевченко.

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