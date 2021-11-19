Первый трансфер для Шевченко? Дженоа интересуется хавбеком Наполи
Словацкий игрок зимой может сменить клуб
Фото: calcionapolitv.it
Полузащитник "Наполи" Станислав Лоботка может продолжить свою карьеру в составе "Дженоа". Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, в услугах 26-летнего словака заинтересован новый наставник "грифонов" Андрей Шевченко. Отмечается, что сделка может пройти в зимнее трансферное окно.
#Genoa are interested in Stanislav #Lobotka for January. The new coach #Shevchenko appreciates the midfielder, who could leave #Napoli in the winter #transfers window— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 18, 2021
В текущем Лоботко сыграл всего лишь три матча за "Наполи", не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро. Футболист может стать первым трансфером Шевченко в генуэзском клубе.
Напомним, дебютный матч под руководством Андрея Шевченко в "Дженоа" состоится в это воскресенье, 21 ноября. Это будет домашняя игра в рамках Серии А против "Ромы".
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