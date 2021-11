Первый трансфер для Шевченко? Дженоа интересуется хавбеком Наполи

Полузащитник "Наполи" Станислав Лоботка может продолжить свою карьеру в составе "Дженоа". Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах 26-летнего словака заинтересован новый наставник "грифонов" Андрей Шевченко. Отмечается, что сделка может пройти в зимнее трансферное окно.

#Genoa are interested in Stanislav #Lobotka for January. The new coach #Shevchenko appreciates the midfielder, who could leave #Napoli in the winter #transfers window