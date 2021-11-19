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Первый трансфер для Шевченко? Дженоа интересуется хавбеком Наполи

Наши за границей
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Словацкий игрок зимой может сменить клуб

Первый трансфер для Шевченко? Дженоа интересуется хавбеком Наполи

Фото: calcionapolitv.it

Новина українською

Полузащитник "Наполи" Станислав Лоботка может продолжить свою карьеру в составе "Дженоа". Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах 26-летнего словака заинтересован новый наставник "грифонов" Андрей Шевченко. Отмечается, что сделка может пройти в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Лоботка сыграл всего лишь три матча за "Наполи", не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро. Футболист может стать первым трансфером Шевченко в генуэзском клубе.

Напомним, дебютный матч под руководством Андрея Шевченко в "Дженоа" состоится в это воскресенье, 21 ноября. Это будет домашняя игра в рамках Серии А против "Ромы".

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Наполи (Неаполь) Станислав Лоботка
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