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Ракицкий - об акции BLM: Если все будем друг друга уважать, то никаких войн не будет

Наши за границей
(1 голосов)

Ярослав всех уважает

Ракицкий - об акции BLM: Если все будем друг друга уважать, то никаких войн не будет

Новина українською

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий высказался об акции Black Lives Matter.

— Перед матчем с "Челси" была акция BLM. Вы не преклоняли колено. Как относитесь к этой акции?

— Да никак. Если все будем друг друга уважать, помогать друг другу, то никаких войн не будет. Люди будут жить в хороших условиях. Я лично уважаю всех, никому зла не желаю.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (1)
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aleks68
19.11.2021 в 18:07
опять этот тупоголовый."будем всех уважать ...."?безмозглый ..... из серии-надо перестать стрелять и посмотреть друг другу в глаза от зелёного балабола
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