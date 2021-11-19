Ракицкий - об акции BLM: Если все будем друг друга уважать, то никаких войн не будет

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий высказался об акции Black Lives Matter.

— Перед матчем с "Челси" была акция BLM. Вы не преклоняли колено. Как относитесь к этой акции?

— Да никак. Если все будем друг друга уважать, помогать друг другу, то никаких войн не будет. Люди будут жить в хороших условиях. Я лично уважаю всех, никому зла не желаю.