Ракицкий - об акции BLM: Если все будем друг друга уважать, то никаких войн не будет
Ярослав всех уважает
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий высказался об акции Black Lives Matter.
— Перед матчем с "Челси" была акция BLM. Вы не преклоняли колено. Как относитесь к этой акции?
— Да никак. Если все будем друг друга уважать, помогать друг другу, то никаких войн не будет. Люди будут жить в хороших условиях. Я лично уважаю всех, никому зла не желаю.
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Источник:sport-express.ru
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Комментарии (1)
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aleks68
19.11.2021 в 18:07
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