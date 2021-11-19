Ракицкий: Хочу, чтобы российские команды встречались с украинскими - это нормально

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал о том, могут ли его вызвать в сборную Украины , а также выразил мысль, чтобы украинские и российские команды играли между собой.

— Как вы отреагировали на уход Андрея Шевченко из сборной Украины?

— Он же хотел быть тренером клуба. Со сборной добился хорошего результата, да и пошел дальше. Я считаю, что это правильное решение. Теперь он в "Дженоа", команда пока внизу таблицы серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное, не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки.

— В июле вы сказали: "Я всегда ждал вызова, но Шевченко с Андреем Павелко все решили". Шевченко в сборной уже нет. Что-нибудь изменилось?

— Нет, все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь!

— Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?

— Я бы наоборот хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.