Ракицкий: Хочу, чтобы российские команды встречались с украинскими - это нормально
Мир, дружба, жвачка
Фото: twitter.com/zenit_spb
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал о том, могут ли его вызвать в
— Как вы отреагировали на уход Андрея Шевченко из сборной Украины?
— Он же хотел быть тренером клуба. Со сборной добился хорошего результата, да и пошел дальше. Я считаю, что это правильное решение. Теперь он в "Дженоа", команда пока внизу таблицы серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное, не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки.
— В июле вы сказали: "Я всегда ждал вызова, но Шевченко с Андреем Павелко все решили". Шевченко в сборной уже нет. Что-нибудь изменилось?
— Нет, все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь!
— Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?
— Я бы наоборот хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.
Популярное сейчас
- Ярмоленко повторил достижение Шевченко в сборной Украины
- "Бежишь к президенту и плачешься ему в плечо". Хацкевич - о Русине
- Игроки Сити шанса подколоть не упустили. Зинченко сделал фото с Белановым и его Золотым мячом
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО