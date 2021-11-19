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Ракицкий: Хочу, чтобы российские команды встречались с украинскими - это нормально

Наши за границей
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(1 голосов)

Мир, дружба, жвачка

Ракицкий: Хочу, чтобы российские команды встречались с украинскими - это нормально

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал о том, могут ли его вызвать в сборную Украины, а также выразил мысль, чтобы украинские и российские команды играли между собой.

— Как вы отреагировали на уход Андрея Шевченко из сборной Украины?

— Он же хотел быть тренером клуба. Со сборной добился хорошего результата, да и пошел дальше. Я считаю, что это правильное решение. Теперь он в "Дженоа", команда пока внизу таблицы серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное, не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки.

— В июле вы сказали: "Я всегда ждал вызова, но Шевченко с Андреем Павелко все решили". Шевченко в сборной уже нет. Что-нибудь изменилось?

— Нет, все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь!

— Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?

— Я бы наоборот хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (13)
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Лекарь (село Дарница)
19.11.2021 в 20:05
Позорище, а не редакция. В погоне за срачом готовы на пиар любых уродцев Украины. Ордеца еще не забудьте, позорники хреновы.
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+3
-3
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
19.11.2021 в 20:10
А шож, только про Сосулю вспоминать?
Ответить
0
-4
aleks68
19.11.2021 в 20:01
не надоело писать об этом .....?других новостей нет?
Ответить
+5
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.11.2021 в 20:10
Коли ти не п"яний -- людина як людина !!!
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.11.2021 в 19:59
А мы хотим, чтобы подобное дерьмо не высвечивали на украинских футбольных сайтах. На кого работаете, шестёрки?
Ответить
+4
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
19.11.2021 в 20:04
Вот и не отсвечивай, чего ты, дерьмо, сюда на сайт приперлось?
Ответить
+1
-5
Лекарь (село Дарница)
19.11.2021 в 20:05
Урод, уберись с чужого ника, который ты украл
+3
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.11.2021 в 20:15
олексін, тобі що, сьогодні дальнобої без вазеліну вставляли ???? такий злий ти гомік, дупа болить....
+1
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
19.11.2021 в 20:18
Какашин, ты, как всегда, только о дупах и думаешь
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 19:53
Так уже писали это!!! Печально, что все что этим писакам интересно, так это лай в комментариях.........
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+2
0
мы за динамо (киев)
19.11.2021 в 19:50
а українці хочуть шоб ви один одному самі без нас дупло чистили.
Ответить
+4
-2
Governor-General (Odessa)
19.11.2021 в 20:11
"а українці хочуть шоб ви один одному самі без нас дупло чистили" Так и знал, что политические украинцы чистят кому-то дупло. Спасибо за подтверждение...
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0
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.11.2021 в 20:19
З тебе жидобас такий генерал, як з єврея важкоатлет !
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+1
0


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