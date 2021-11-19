Украинский тренер Старинский привел свою команду к чемпионству в Камбодже

Команда "Пномпень Краун" под руководством украинского тренера Олега Старинского стала чемпионом Камбоджи.

По итогам чемпионата отрыв от ближайшего преследователя составил два очка.

Это первый титул "Пномпень Краун" с 2015 года. Всего у них 7 побед в местном чемпионате.

Отметим, что Старинский возглавлял клуб с 2016 по 2017 год, затем некоторое время работал в "Шахтере", но вернулся в Камбоджу в ноябре 2020-го.