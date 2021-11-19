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Украинский тренер Старинский привел свою команду к чемпионству в Камбодже

Наши за границей
(1 голосов)

Пномпень Краун взял титул после шестилетнего перерыва

Украинский тренер Старинский привел свою команду к чемпионству в Камбодже

facebook.com/PhnomPenhCrownFC

Новина українською

Команда "Пномпень Краун" под руководством украинского тренера Олега Старинского стала чемпионом Камбоджи.

По итогам чемпионата отрыв от ближайшего преследователя составил два очка.

Это первый титул "Пномпень Краун" с 2015 года. Всего у них 7 побед в местном чемпионате.

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Отметим, что Старинский возглавлял клуб с 2016 по 2017 год, затем некоторое время работал в "Шахтере", но вернулся в Камбоджу в ноябре 2020-го.

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В статье: Олег Старинский
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2021 в 21:30
Старинський може замінити Петракова.
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Матч Футболович
19.11.2021 в 21:16
Поздравляю! Круто, пусть даже в Камбодже.
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