Украинский тренер Старинский привел свою команду к чемпионству в Камбодже
Пномпень Краун взял титул после шестилетнего перерыва
facebook.com/PhnomPenhCrownFC
Команда "Пномпень Краун" под руководством украинского тренера Олега Старинского стала чемпионом Камбоджи.
По итогам чемпионата отрыв от ближайшего преследователя составил два очка.
Это первый титул "Пномпень Краун" с 2015 года. Всего у них 7 побед в местном чемпионате.
Отметим, что Старинский возглавлял клуб с 2016 по 2017 год, затем некоторое время работал в "Шахтере", но вернулся в Камбоджу в ноябре 2020-го.
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2021 в 21:30
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Матч Футболович
19.11.2021 в 21:16
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