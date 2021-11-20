Аталанта – Специя: Коваленко выйдет в старте, Малиновский начнет со скамейки для запасных

В рамках 13-го тура Серии А "Аталанта" на своем поле в Бергамо примет "Специю". В обеих команд есть в составе украинские игроки, однако только полузащитник гостей Виктор Коваленко начнет со старта. Руслан Малиновский остался на скамейке для запасных.

Отметим, что для Коваленко этот матч станет уже шестым подряд в основном составе "Специи". Сейчас в его активе по одному голу и ассисту. Также добавим, что за "орлят" Виктор выступает в аренде с "Аталанты".

Малиновский по результативным действиям опережает своего соотечественника (2+1), однако только в одном из последних трех поединков бергамасков Руслан выходил с первых минут.

Напомним, что "Аталанта" замыкает топ-4 чемпионата Италии, а "Специя" располагается на 16 месте. Команды начнут встречу в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.