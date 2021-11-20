Моуриньо: Надеюсь, Шевченко проиграет свой первый матч в карьере клубного менеджера
Португалец хочет победить завтра
Наставник римской "Ромы" Жозе Моуриньо дал комментарий перед матчем Серии А с "Дженоа":
"Шевченко был невероятным игроком. Это его первая работа на посту тренера клуба, но он ранее очень хорошо справился со сборной Украины. Я думаю, он показал, что у него есть идеи, есть лидерство... но я надеюсь, что он проиграет свой первый в карьере клубного менеджера матч, как это сделал я", - сказал Моуриньо.
Добавим, этот матч с "Ромой" станет для Андрея Шевченко первым у руля "Дженоа".
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Источник:Твиттер ФК "Рома"
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Комментарии (3)
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