Моуриньо: Надеюсь, Шевченко проиграет свой первый матч в карьере клубного менеджера

Наставник римской "Ромы" Жозе Моуриньо дал комментарий перед матчем Серии А с "Дженоа":

"Шевченко был невероятным игроком. Это его первая работа на посту тренера клуба, но он ранее очень хорошо справился со сборной Украины. Я думаю, он показал, что у него есть идеи, есть лидерство... но я надеюсь, что он проиграет свой первый в карьере клубного менеджера матч, как это сделал я", - сказал Моуриньо.