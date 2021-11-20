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Моуриньо: Надеюсь, Шевченко проиграет свой первый матч в карьере клубного менеджера

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Моуриньо: Надеюсь, Шевченко проиграет свой первый матч в карьере клубного менеджера

Новина українською

Наставник римской "Ромы" Жозе Моуриньо дал комментарий перед матчем Серии А с "Дженоа":

"Шевченко был невероятным игроком. Это его первая работа на посту тренера клуба, но он ранее очень хорошо справился со сборной Украины. Я думаю, он показал, что у него есть идеи, есть лидерство... но я надеюсь, что он проиграет свой первый в карьере клубного менеджера матч, как это сделал я", - сказал Моуриньо.

Добавим, этот матч с "Ромой" станет для Андрея Шевченко первым у руля "Дженоа".

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В статье: Андрей Шевченко Рома (Рим) Дженоа (Генуя) Моуринью
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Источник:
Твиттер ФК "Рома"

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2021 в 18:48
Жозе, це жорстоко...
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gheorghe.migali (Plzeň )
20.11.2021 в 18:44
Моур ты не прав. Шева желаем удачи!
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kalan-86 (Анкара)
20.11.2021 в 18:37
Моур, а я надеюсь, что ты проиграешь первый матч Шевы на посту тренера клуба.
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