Шевченко: Если Дженоа не вылетит, это будет как победа в ЛЧ

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал свой дебютный матч на посту клубного наставника:

“В поединке против “Ромы” нам очень не будет хватать Кришито, не будет его опыта. Нам нужно думать только о тренировках и результатах. Если мы не вылетим, это будет победой в Лиге чемпионов.

Не факт, что завтра мы увидим тот футбол, который я пропагандирую. Мне нужно адаптироваться под футболистов, которые есть в моем распоряжении. Скорее вы увидите тот футбол, который подходит именно этим исполнителям.

Несмотря на последние результаты, Рома остается сильным оппонентом. Я очень уважаю Моуриньо не только как тренера, но как человека. В “Челси” он всегда был честен со мной. Посмотрим, нас ждет тяжелый поединок”, - сказал Шевченко.