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Шевченко: Если Дженоа не вылетит, это будет как победа в ЛЧ

Наши за границей
(1 голосов)

Считает, что у "грифонов" сейчас не лучшие времена

Шевченко: Если Дженоа не вылетит, это будет как победа в ЛЧ

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал свой дебютный матч на посту клубного наставника:

“В поединке против “Ромы” нам очень не будет хватать Кришито, не будет его опыта. Нам нужно думать только о тренировках и результатах. Если мы не вылетим, это будет победой в Лиге чемпионов.

Не факт, что завтра мы увидим тот футбол, который я пропагандирую. Мне нужно адаптироваться под футболистов, которые есть в моем распоряжении. Скорее вы увидите тот футбол, который подходит именно этим исполнителям.

Несмотря на последние результаты, Рома остается сильным оппонентом. Я очень уважаю Моуриньо не только как тренера, но как человека. В “Челси” он всегда был честен со мной. Посмотрим, нас ждет тяжелый поединок”, - сказал Шевченко.

Отметим, что "Дженоа" сейчас идет 17-й в турнирной таблице Серии А, имея в активе всего на три очка больше, чем последний "Кальяри". В следующих четырех матчах "грифоны" встретятся с "Ромой", "Удинезе", "Миланом" и "Ювентусом".

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
Sky

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 09:56
Ну можливо з Удінезе візьмуть якісь очки.
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uа-football-2021 (Київ)
21.11.2021 в 09:44
Блохін свого часу показав динамівську майстерність і потопив Чорноморець. Так що, Шева, не здавайся! З динамівським серцем і тобі вдасться потопити якесь там зачухане Дженоа! Якщо не віриш в свої сили, візьми на підмогу Миколенка, він допоможе як на Євро
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