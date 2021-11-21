Шевченко: Если Дженоа не вылетит, это будет как победа в ЛЧ
Считает, что у "грифонов" сейчас не лучшие времена
Фото: genoacfc.it
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал свой дебютный матч на посту клубного наставника:
“В поединке против “Ромы” нам очень не будет хватать Кришито, не будет его опыта. Нам нужно думать только о тренировках и результатах. Если мы не вылетим, это будет победой в Лиге чемпионов.
Не факт, что завтра мы увидим тот футбол, который я пропагандирую. Мне нужно адаптироваться под футболистов, которые есть в моем распоряжении. Скорее вы увидите тот футбол, который подходит именно этим исполнителям.
Несмотря на последние результаты, Рома остается сильным оппонентом. Я очень уважаю Моуриньо не только как тренера, но как человека. В “Челси” он всегда был честен со мной. Посмотрим, нас ждет тяжелый поединок”, - сказал Шевченко.
Отметим, что "Дженоа" сейчас идет 17-й в турнирной таблице Серии А, имея в активе всего на три очка больше, чем последний "Кальяри". В следующих четырех матчах "грифоны" встретятся с "Ромой", "Удинезе", "Миланом" и "Ювентусом".
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