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Ребров не хочет продлевать контракт с Аль-Айном. Клуб ищет ему замену

Наши за границей
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У наставника другие планы

Ребров не хочет продлевать контракт с Аль-Айном. Клуб ищет ему замену

Фото: twitter.com/alainfcae

Новина українською

“Аль-Айн” продолжает искать замену украинскому наставнику Сергею Реброву, который не хочет оставаться в клубе. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылками на собственные источники.

Претендентом на должность является бывший тренер "Партизана" и "Локомотива" Марко Николич, который сейчас находится без клуба. Перед его назначением на пост наставника москвичей (лето 2020-го) представители “Аль-Айна” уже контактировали с ним, однако он хотел остаться в европейском чемпионате.

Напомним, что контракт Сергея Реброва действителен до лета 2022-го года. У украинца было пять-шесть хороших предложений, однако он ни с кем сейчас не ведет переговоры.

Отметим, что Аль-Айн после 10 сыгранных матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) Марко Николич
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Источник:
Матч ТВ

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