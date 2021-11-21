Ребров не хочет продлевать контракт с Аль-Айном. Клуб ищет ему замену
У наставника другие планы
Фото: twitter.com/alainfcae
“Аль-Айн” продолжает искать замену украинскому наставнику Сергею Реброву, который не хочет оставаться в клубе. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылками на собственные источники.
Претендентом на должность является бывший тренер "Партизана" и "Локомотива" Марко Николич, который сейчас находится без клуба. Перед его назначением на пост наставника москвичей (лето 2020-го) представители “Аль-Айна” уже контактировали с ним, однако он хотел остаться в европейском чемпионате.
Напомним, что контракт Сергея Реброва действителен до лета 2022-го года. У украинца было пять-шесть хороших предложений, однако он ни с кем сейчас не ведет переговоры.
Отметим, что Аль-Айн после 10 сыгранных матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, опережая ближайшего преследователя на семь очков.
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