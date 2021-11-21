  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко провел игру против Эвертона в запасе
В тренде

Зинченко провел игру против Эвертона в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Александр не выходил в матчах АПЛ с конца лета

Зинченко провел игру против Эвертона в запасе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома уверенно обыграл "Эвертон".

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола оставил в начале встречи украинского защитника Александра Зинченко на скамейке запасных. По итогу хавбек сборной Украины так и не появился на поле.

Все 90 минут основного времени провел Жоау Канселу - португалец отыграл на левом фланге обороны.

Напомним, 24-летний Зинченко не играл в матчах АПЛ с 28-го августа. В нынешней кампании в футболке "Сити" Александр принял участие в 5 поединках во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...