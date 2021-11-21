Зинченко провел игру против Эвертона в запасе
Александр не выходил в матчах АПЛ с конца лета
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 12-го тура чемпионата Англии
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола оставил в начале встречи украинского защитника Александра Зинченко на скамейке запасных. По итогу хавбек сборной Украины так и не появился на поле.
Все 90 минут основного времени провел Жоау Канселу - португалец отыграл на левом фланге обороны.
Напомним, 24-летний Зинченко не играл в матчах АПЛ с 28-го августа. В нынешней кампании в футболке "Сити" Александр принял участие в 5 поединках во всех турнирах.
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