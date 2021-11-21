Бразильский форвард Ворсклы не доиграл первый тайм с Мариуполем
Ранжел травмировался на 30-й минуте
Divulgação/Автор невідомий
В матче 15-го тура чемпионата Украины "Ворскла" дома побеждает "Мариуполь".
На 30-й минуте встречи нападающий полтавчан Лукас Ранжел получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Бразильца заменил хорват Иван Пешич.
В нынешнем сезоне 26-летний Ранжел провел 9 поединков, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 голевую передачу.
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