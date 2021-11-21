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Бразильский форвард Ворсклы не доиграл первый тайм с Мариуполем

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Ранжел травмировался на 30-й минуте

Бразильский форвард Ворсклы не доиграл первый тайм с Мариуполем

Divulgação/Автор невідомий

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В матче 15-го тура чемпионата Украины "Ворскла" дома побеждает "Мариуполь".

На 30-й минуте встречи нападающий полтавчан Лукас Ранжел получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Бразильца заменил хорват Иван Пешич.

В нынешнем сезоне 26-летний Ранжел провел 9 поединков, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 голевую передачу.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Лукас Ранжел
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