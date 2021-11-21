Бразильский форвард Ворсклы не доиграл первый тайм с Мариуполем

В матче 15-го тура чемпионата Украины "Ворскла" дома побеждает "Мариуполь".

На 30-й минуте встречи нападающий полтавчан Лукас Ранжел получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Бразильца заменил хорват Иван Пешич.

В нынешнем сезоне 26-летний Ранжел провел 9 поединков, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 голевую передачу.