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Зубков открыл счет в игре против команды Петряка и Макаренко

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Александр забил в игре с МОЛ Види

Зубков открыл счет в игре против команды Петряка и Макаренко

фото - ФК "Ференцварош"

Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" дома играет против МОЛ Види.

Счет в поединке открыл вингер хозяев Александр Зубков - украинец вышел в старте и поразил ворота соперника уже на 10-й минуте встречи.

В стартовом гостей на эту игру также вышли два украинца: вингер Иван Петряк и опорный полузащитник Евгений Макаренко.

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В статье: Иван Петряк Евгений Макаренко Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков МОЛ Види (Секешфехервар)
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