Зубков открыл счет в игре против команды Петряка и Макаренко

В матче 13-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" дома играет против МОЛ Види.

Счет в поединке открыл вингер хозяев Александр Зубков - украинец вышел в старте и поразил ворота соперника уже на 10-й минуте встречи.

В стартовом гостей на эту игру также вышли два украинца: вингер Иван Петряк и опорный полузащитник Евгений Макаренко.