Зубков открыл счет в игре против команды Петряка и Макаренко
Александр забил в игре с МОЛ Види
фото - ФК "Ференцварош"
В матче 13-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" дома играет против МОЛ Види.
Счет в поединке открыл вингер хозяев Александр Зубков - украинец вышел в старте и поразил ворота соперника уже на 10-й минуте встречи.
В стартовом гостей на эту игру также вышли два украинца: вингер Иван Петряк и опорный полузащитник Евгений Макаренко.
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