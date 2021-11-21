Тренер Бенфики объяснил, почему Яремчук не играл в кубковом матче
Причина очень проста
Фото: ФК Динамо Киев
Коуч "Бенфики" Жорже Жезуш рассказал, почему Роман Яремчук не принял участие в игре против "Пасуш де Феррейра" (4:1) в Кубке Португалии.
"Нуньес и Сеферович были в команде на протяжении двух недель. Яремчук и Рамуш ездили в сборные. Приоритет тем, кто был в расположении команды.
Отсутствие голов – не только проблема Рамуша. Тренер здесь, чтобы помочь ему. Он играет за большой клуб с такими игроками сборных, как Яремчук, Нуньес и Сеферович", – сказал Жезуш.
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Источник:RR
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