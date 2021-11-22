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Шевченко: Ребята отдали всё, но в последние 10 минут у них попросту закончились силы

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинский наставник поделился мыслями после дебютного матча

Шевченко: Ребята отдали всё, но в последние 10 минут у них попросту закончились силы

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко высказался о домашнем поражении от "Ромы" (0:2) в рамках Серии А.

"Я знал, что это будет очень сложный матч, нам не хватало многих игроков, ещё часть была не в полной готовности, и думаю, что ребята отдали всё, но в последние 10 минут у них попросту закончились силы. Видел сосредоточенность и организованность, но замены сегодня изменили ситуацию. К сожалению, новости медицинского штаба по возвращению кого-либо на следующей неделе неблагоприятны, но у нас, по крайней мере, будет неделя, чтобы подготовиться к тренировкам с теми, кто в нашем распоряжении.

В игре с "Ромой" я видел сплочённость и единство, игроки держали соперника в напряжении и боролись за каждый мяч. Чего нам не хватало, так это умения контролировать игру, нам нужно дать что-то большее, особенно при продвижении вперёд, так мы могли бы создать больше голевых возможностей.

Это лишь начало, нам нужно многое улучшить, и мы это понимаем. Я думаю, что с учётом имеющихся в нашем распоряжении игроков и их характеристик линия обороны из трёх человек — лучший вариант, посмотрим, что будет дальше.

Хочу поблагодарить фанатов "Дженоа" за то, что они оказали нам такую поддержку, мотивируя идти вперёд. Разговор с Моуринью после игры? Да, мы побеседовали до и после матча. У нас очень хорошие отношения", - цитирует Шевченко Football Italia.

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В статье: Андрей Шевченко Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.11.2021 в 08:51
На таком автобусе Андрюха только в Серию В заедет.
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0
-1
storm_ua (Николаев)
22.11.2021 в 08:27
Бред сивой кобылы, Дженоа это проходной двор на всех линиях...по хорошему команде нужен тренер а ля Мойес, и да,как же видна рука андрюхи с первого же матча,пустое и бесполезное перекатывание мяча, постоянные потери на стыках и в единоборствах...Дженоя с таким тренером пакуйте вализы в Б
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+1
-1
storm_ua (Николаев)
22.11.2021 в 08:37
Как хорошо что миколаича турнцли с сбу,уверен мы бы до плей офф не дожили под его руководством
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+1
-1
avatar
Американец 2000
22.11.2021 в 08:23
Что у вас средствов нету ? То есть денег у вас не хватает ? Средства у нас есть, у нас ума не хватает! (Зима в Простоквашино)
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0
-1


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