Экс-тренер Дженоа: Болонья давала за Супрягу 10 млн, Динамо хотело на 5 млн больше
Приключения украинцев в Италии
Фото: ФК Динамо Киев
Экс-игрок и тренер "
- Мог ли Супряга перейти в "Дженоа"?
- Да, за ним следили. Я говорил об этом с предыдущим президентом Энрико Прециози. Трансфер Супряги в "Дженоа" был близким, им также интересовалась "Болонья". Было предложение на 10 миллионов евро от "Болоньи", но это не устроило киевское "Динамо". Они хотели на 5 миллионов больше. Супряга – сильный игрок с невероятным потенциалом. Знаю, что сейчас у него проблемы в клубе.
Также слежу за Миколенко, это сильный исполнитель, им очень интересуется "Наполи". Здесь очень хорошие отзывы о нем. Нынешнее поколение украинских футболистов имеет спрос в Европе. Также мне очень нравится игра Цыганкова.
- Вы в хороших отношениях с Джан Пьеро Гасперини. Что он говорит о Руслане Малиновском?
- Мы дружим с Гасперини. Во время матча Италия – Украина в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис" (1:1) Малиновский поразил меня, я начал внимательнее изучать его игру. После этого матча поговорил с Гасперини о Руслане, "Аталанта" уже знала Малиновского и интересовалась им. Для меня главная ошибка Прециози, что он уволил Гасперини из "Дженоа". Джан Пьеро развивает молодежь, это же он демонстрирует и в "Аталанте". Мы надеемся, что подобное продемонстрирует и штаб Шевченко в "Дженоа".
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