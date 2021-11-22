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Экс-тренер Дженоа: Болонья давала за Супрягу 10 млн, Динамо хотело на 5 млн больше

Наши за границей
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(2 голосов)

Приключения украинцев в Италии

Экс-тренер Дженоа: Болонья давала за Супрягу 10 млн, Динамо хотело на 5 млн больше

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Экс-игрок и тренер "Дженоа" Клаудио Онофри поделился мнением о перспективах украинских футболистов в Серии А.

- Мог ли Супряга перейти в "Дженоа"?

- Да, за ним следили. Я говорил об этом с предыдущим президентом Энрико Прециози. Трансфер Супряги в "Дженоа" был близким, им также интересовалась "Болонья". Было предложение на 10 миллионов евро от "Болоньи", но это не устроило киевское "Динамо". Они хотели на 5 миллионов больше. Супряга – сильный игрок с невероятным потенциалом. Знаю, что сейчас у него проблемы в клубе.

Также слежу за Миколенко, это сильный исполнитель, им очень интересуется "Наполи". Здесь очень хорошие отзывы о нем. Нынешнее поколение украинских футболистов имеет спрос в Европе. Также мне очень нравится игра Цыганкова.

- Вы в хороших отношениях с Джан Пьеро Гасперини. Что он говорит о Руслане Малиновском?

- Мы дружим с Гасперини. Во время матча Италия – Украина в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис" (1:1) Малиновский поразил меня, я начал внимательнее изучать его игру. После этого матча поговорил с Гасперини о Руслане, "Аталанта" уже знала Малиновского и интересовалась им. Для меня главная ошибка Прециози, что он уволил Гасперини из "Дженоа". Джан Пьеро развивает молодежь, это же он демонстрирует и в "Аталанте". Мы надеемся, что подобное продемонстрирует и штаб Шевченко в "Дженоа".

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В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (10)
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balamyt (Boston)
22.11.2021 в 19:46
Никто, кто уходил в ДинамоК из Днепра не могут там реализовать себя на 100% Роталь ,Демьяненко ,Литовченко ,..Ярчайший пример...Протасов .,который с Днепром имел Сер.бутсу лучшего бомбардира Европы ..а с ДинамоК ЧТО.! то же и с Супрягой .Из лучшего бомбардира УПЛ..там сделали непотреб...Как это.! .Могли продать ,но Суркис торгуется как на базаре...а время летит..не в пользу Супряги..,
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+1
0
balamyt (Boston)
22.11.2021 в 19:19
Я думаю что только Шевченко может спасти Супрягу ..если возмет его в .. аренду с возможным выкупом..По другому он просто уйдет из Динамо К свободным агентом...в Италию или Турцию например..И для Влада начнется Новая жизнь...без зол.клетки , но жизнь волка которого ноги кормят..Как это было с Шевой..
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.11.2021 в 18:27
Просто клетка и крест на перспективе!!!
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+2
-3
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таврия19752009 (симферополь)
22.11.2021 в 18:19
Динамо Золотая клетка
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+1
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.11.2021 в 18:59
Степаненко, Кривцов, Матвієнко
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.11.2021 в 18:13
Добре що не перейшов, бо італійці потім би плювалися, типа як стосовно Коваленка у Аталанті.
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0
-4
Acsakal (Kharkiv)
22.11.2021 в 18:49
Може і плювались би. Навіть швидше за все плювалися би. Але це цілком залежало би від самого Супряги, бо там з ним ніхто не панькався би. Працюєш, показуєш результат - граєш, займаєшся муйньою - пішов по арендах. А в Динамо Супряга - в теплій ванні, і навіть Луческу не може достукатися до його свідомості, бо його в Києві все влаштовує: столичне місто, грошей вистачає, нащо напружуватися? Нащо вчити нову мову, гризти траву на тренуваннях, відпрацьовувати бомбардирські скіли, коли і так все гарно?
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.11.2021 в 19:00
У якій теплій, якщо він вже 5 матчів не потрапляє навіть у запас.
0
0
Acsakal (Kharkiv)
22.11.2021 в 17:50
10 млн. за Супрягу не влаштувало Динамо? Серйозно???
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+6
-1
Cerega15 (Kherson)
22.11.2021 в 18:16
Могу ошибаться, потому что летом на юа-футбол чуть ли не половина новостей была о трансфере Супряги, но кажется не сошлись на % от будущей перепродажи.
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