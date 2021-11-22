Суркис: Шевченко поднимет Дженоа, он станет выдающимся тренером

Президент " Динамо " Игорь Суркис прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

— Что может дать Шевченко итальянскому футболу?

— Очень многое. Он очень опытный футболист и тренер, прошел такой путь со сборной, попал в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы. У него колоссальный опыт. Поэтому, я думаю, что он подымет "Дженоа". Главное, чтобы не было волнений, что команда может вылететь. Зная Андрея, он был выдающимся футболистом, я уверен, что он станет выдающимся тренером.

— Поздравили его с назначением?

— Естественно, я ценю то, что он сделал для украинского футбола и для "Динамо".