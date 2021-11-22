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Суркис: Шевченко поднимет Дженоа, он станет выдающимся тренером

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Игорь Михайлович верит в Андрея Николаевича

Суркис: Шевченко поднимет Дженоа, он станет выдающимся тренером

Genoa CFC

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

— Что может дать Шевченко итальянскому футболу?

— Очень многое. Он очень опытный футболист и тренер, прошел такой путь со сборной, попал в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы. У него колоссальный опыт. Поэтому, я думаю, что он подымет "Дженоа". Главное, чтобы не было волнений, что команда может вылететь. Зная Андрея, он был выдающимся футболистом, я уверен, что он станет выдающимся тренером.

— Поздравили его с назначением?

— Естественно, я ценю то, что он сделал для украинского футбола и для "Динамо".

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В статье: Андрей Шевченко Игорь Суркис Динамо (Киев) Дженоа (Генуя)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
22.11.2021 в 19:34
Наклав таки Гарік купку лайна Шеві "на удачу".
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