  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко попал в сферу интересов Ньюкасла - источник
В тренде

Зинченко попал в сферу интересов Ньюкасла - источник

Наши за границей
Обновлено
(4 голосов)

"Сороки" запланировали крупную трансферную кампанию

Зинченко попал в сферу интересов Ньюкасла - источник

Фото: instagram.com/mancity

Новина українською

Новые владельцы "Ньюкасла" во время зимнего трансферного окна существенно хотят усилить состав команды. Об этом сообщает The Northern Echo.

По данным источника, кроме Джесси Лингарда ("Манчестер Юнайтед") и Дивока Ориги из "Ливерпуля", "сороки" обратили внимание на украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Пока не известно, хочет ли, "Ньюкасл" арендовать украинца или оформить полноценный трансфер. 24-летний футболист на протяжении месяца восстанавливался после травмы икроножной мышцы. А сейчас Зинченко и вовсе потерял место в составе "горожан".

Напомним, "Ньюкасл" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Ньюкасл Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Northern Echo

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
23.11.2021 в 15:29
Я бы на месте Зинченко подумал бы о переходе туда, если Ньюкасл останется в АПЛ конечно. Гвардиола ему мало доверяет в этом сезоне, а там он может стать основным игроком.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...