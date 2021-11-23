Зинченко попал в сферу интересов Ньюкасла - источник
"Сороки" запланировали крупную трансферную кампанию
Фото: instagram.com/mancity
Новые владельцы "Ньюкасла" во время зимнего трансферного окна существенно хотят усилить состав команды. Об этом сообщает The Northern Echo.
По данным источника, кроме Джесси Лингарда ("Манчестер Юнайтед") и Дивока Ориги из "Ливерпуля", "сороки" обратили внимание на украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
Пока не известно, хочет ли, "Ньюкасл" арендовать украинца или оформить полноценный трансфер. 24-летний футболист на протяжении месяца восстанавливался после травмы икроножной мышцы. А сейчас Зинченко и вовсе потерял место в составе "горожан".
Напомним, "Ньюкасл" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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