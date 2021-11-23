Украинский защитник Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо".

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один год.

Ордец перешёл в клуб летом 2019 года и с тех пор провёл 64 игры за "Динамо", отличившись 5 раз.