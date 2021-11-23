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Ордец продлил контракт с московским Динамо

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

До лета 2024 года

Ордец продлил контракт с московским Динамо

fcdm.ru

Новина українською

Украинский защитник Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо".

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один год.

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Ордец перешёл в клуб летом 2019 года и с тех пор провёл 64 игры за "Динамо", отличившись 5 раз.

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В статье: Иван Ордец Динамо (Москва)
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Источник:
Динамо Москва

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Комментарии (1)
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Tenma7 (Чернигов)
23.11.2021 в 18:24
Ну и чудненько, сиди в роисии. Надеюсь, до 2024 как минимум, о тебе не услышим.
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