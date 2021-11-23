Ордец продлил контракт с московским Динамо
До лета 2024 года
fcdm.ru
Украинский защитник Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо".
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один год.
Ордец перешёл в клуб летом 2019 года и с тех пор провёл 64 игры за "Динамо", отличившись 5 раз.
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Источник:Динамо Москва
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Комментарии (1)
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Tenma7 (Чернигов)
23.11.2021 в 18:24
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