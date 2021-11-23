Федецкий: Ракицкий сделал свой выбор и точки возврата в сборную Украины уже нет

Бывший защитник Днепра и Шахтера Артем Федецкий поделился мнением о Ярославе Ракицком, выступающим в чемпионате России.

— Сегодня читал интервью Ярослава Ракицкого, где он снова поднимал тему, что его не вызывают в сборную Украины . Как считаете, нужно ли поменять что-то в этом плане для украинских игроков, выступающих в России?

— Нам ничего не надо менять. Это Ракицкому нужно менять чемпионат. Мы же понимаем, почему Ярика не вызывают в сборную Украины. Он знал на что шел, когда переходил в Зенит — ему закрывается дорога в сборную. При нынешней ситуации, которая творится в стране, когда Россия развернула войну против Украины на востоке, у человека должны быть какие-то моральные принципы, уважение к своей родине и народу.

Привыкли говорить, что футбол вне политики. Раньше так и было, и то, где-то пересекалось. А сейчас политика связана со всем. Да, никто не воюет на поле, но есть какие-то человеческие принципы, в которых нельзя переходить черту.

— Вы бы могли поставить себя на его место?

— Я бы так никогда не поступил. А эти все отговорки «кормить семью» — бред. Футболисты — небедные люди. Это всё голимые отмазки, которые никому неинтересны. Если бы футболисты поехали на восток Украины, пообщались там с ребятами, поддержали их, думаю, что после этого где-то в душе их начали бы кошки грызть. Я был там несколько раз и понимаю, какая там жизнь — настоящая. Все друг за друга, прикрывают.

А переходить в чемпионат России… Я не могу, у меня совсем другие моральные принципы. Меня так воспитали родители. Я вырос в Украине и всегда буду любить эту страну.

Против Ракицкого ничего не имею и не осуждаю его. Я считаю Ярика очень сильным футболистом и неплохим человеком, но у него есть свои принципы, которыми он руководствуется. С моей стороны будет некрасиво навязывать ему мое мнение.

— Как думаете, если бы Ракицкий сменил чемпионат, его могли бы вызвать в сборную Украины?

— Думаю, нет. У всех есть такое время, которое проходит, и время Ярика уже прошло. Он сделал свой выбор и точки возврата уже нет.