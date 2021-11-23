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Федецкий: Ракицкий сделал свой выбор и точки возврата в сборную Украины уже нет

Наши за границей
(1 голосов)

Снова всплыла тема Ярослава Ракицкого

Федецкий: Ракицкий сделал свой выбор и точки возврата в сборную Украины уже нет

Новина українською

Бывший защитник Днепра и Шахтера Артем Федецкий поделился мнением о Ярославе Ракицком, выступающим в чемпионате России.

— Сегодня читал интервью Ярослава Ракицкого, где он снова поднимал тему, что его не вызывают в сборную Украины. Как считаете, нужно ли поменять что-то в этом плане для украинских игроков, выступающих в России?

— Нам ничего не надо менять. Это Ракицкому нужно менять чемпионат. Мы же понимаем, почему Ярика не вызывают в сборную Украины. Он знал на что шел, когда переходил в Зенит — ему закрывается дорога в сборную. При нынешней ситуации, которая творится в стране, когда Россия развернула войну против Украины на востоке, у человека должны быть какие-то моральные принципы, уважение к своей родине и народу.

Привыкли говорить, что футбол вне политики. Раньше так и было, и то, где-то пересекалось. А сейчас политика связана со всем. Да, никто не воюет на поле, но есть какие-то человеческие принципы, в которых нельзя переходить черту.

— Вы бы могли поставить себя на его место?

— Я бы так никогда не поступил. А эти все отговорки «кормить семью» — бред. Футболисты — небедные люди. Это всё голимые отмазки, которые никому неинтересны. Если бы футболисты поехали на восток Украины, пообщались там с ребятами, поддержали их, думаю, что после этого где-то в душе их начали бы кошки грызть. Я был там несколько раз и понимаю, какая там жизнь — настоящая. Все друг за друга, прикрывают.

А переходить в чемпионат России… Я не могу, у меня совсем другие моральные принципы. Меня так воспитали родители. Я вырос в Украине и всегда буду любить эту страну.

Против Ракицкого ничего не имею и не осуждаю его. Я считаю Ярика очень сильным футболистом и неплохим человеком, но у него есть свои принципы, которыми он руководствуется. С моей стороны будет некрасиво навязывать ему мое мнение.

— Как думаете, если бы Ракицкий сменил чемпионат, его могли бы вызвать в сборную Украины?

— Думаю, нет. У всех есть такое время, которое проходит, и время Ярика уже прошло. Он сделал свой выбор и точки возврата уже нет.

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В статье: Ярослав Ракицкий Артем Федецкий Украина Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
fanday

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Комментарии (5)
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Лекарь (село Дарница)
23.11.2021 в 21:45
Всё правильно Федецкий сказал. Ракицкий, когда принимал решение о переходе в Зенит, всё прекрасно понимал. Это только его решение, не чье-либо еще. Он сам взвесил за и против и сделал выбор. Теперь пусть не жалуется и не плачет. Думаю, в Зените он нормально бабла накопил, хватит на всю жизнь ему и его отпрыскам. Лично для меня, в отличие от Федецкого, он останется моральным деградантом, обычным богатым чмом. Уверен, после завершения карьеры, мы увидим его морду в списках опезеже, или на кАНАЛах футбол раздватри, в качестве супер-пупер експерда. Это чмо обязательно тут всплывет.
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xapyga (Запорожье)
23.11.2021 в 21:54
он в Шахте не меньше бабла рубил, по ходу у него уже на 2-3 жизни бабла)
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xapyga (Запорожье)
23.11.2021 в 21:55
и да, я уверен он не вернется, такое боязгливое чмо может только в лугандон вернутся
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aleks68
23.11.2021 в 21:44
а может хватит?ракицкий сделал свой выбор сам.он понимал куда шёл и чем всё закончится.
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xapyga (Запорожье)
23.11.2021 в 21:34
а я бы его взял в сборную если бы сменил чем, но только если бы он покаялся, спел гимн и полполя на коленях прополз, думаю и Петракова бы удивил таким поступком
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