Де Дзерби: У Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить Дженоа

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

"У Шевченко очень непростая ситуация в "Дженоа". Серия А – непростой чемпионат, а в "Дженоа" в последние годы фактически постоянно борется за выживание.

Думаю, у Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить команду из непростого положения", – сказал Де Дзерби.