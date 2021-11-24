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Де Дзерби: У Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить Дженоа

Наши за границей
(1 голосов)

Непростая задача для Андрея Николаевича

Де Дзерби: У Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить Дженоа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

"У Шевченко очень непростая ситуация в "Дженоа". Серия А – непростой чемпионат, а в "Дженоа" в последние годы фактически постоянно борется за выживание.

Думаю, у Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить команду из непростого положения", – сказал Де Дзерби.

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В статье: Андрей Шевченко Шахтер (Донецк) Дженоа (Генуя) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.11.2021 в 18:25
Будет у него гемор с этим Дженоа, как и у тебя с Шахтёром, пока не выгонят обоих.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 17:58
А майстерність у гравців Дженоа є?)
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