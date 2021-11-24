Де Дзерби: У Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить Дженоа
Непростая задача для Андрея Николаевича
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"У Шевченко очень непростая ситуация в "Дженоа". Серия А – непростой чемпионат, а в "Дженоа" в последние годы фактически постоянно борется за выживание.
Думаю, у Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить команду из непростого положения", – сказал Де Дзерби.
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Источник:Youtube-канал Sport Arena
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.11.2021 в 18:25
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 17:58
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