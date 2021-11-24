Зинченко выйдет центральным полузащитником на матч Ман Сити - ПСЖ
А вот Соболь - вне заявки Брюгге
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко примет участие в домашнем матче 5-го тура
Алекс выйдет в стартовом составе на этот поединок. Любопытно, что украинец займет позицию в середине поля, а не на фланге обороны, где его стабильно наигрывал Пеп Гвардиола.
А вот украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь не попал в заявку своей команды на матч против РБ Лейпциг. По сообщениям бельгийских источников, Эдуард приболел.
Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
24.11.2021 в 21:33
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Cerega15 (Kherson)
24.11.2021 в 21:47
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