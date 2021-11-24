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Зинченко выйдет центральным полузащитником на матч Ман Сити - ПСЖ

Наши за границей
(1 голосов)

А вот Соболь - вне заявки Брюгге

Зинченко выйдет центральным полузащитником на матч Ман Сити - ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко примет участие в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ.

Алекс выйдет в стартовом составе на этот поединок. Любопытно, что украинец займет позицию в середине поля, а не на фланге обороны, где его стабильно наигрывал Пеп Гвардиола.

А вот украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь не попал в заявку своей команды на матч против РБ Лейпциг. По сообщениям бельгийских источников, Эдуард приболел.

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.

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В статье: Эдуард Соболь Манчестер Сити Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
24.11.2021 в 21:33
Как же так, ведь здесь столько «экспертов» кричали, что Зинченко уже все, сдулся, и Пеп на него больше не рассчитывает.
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-1
Cerega15 (Kherson)
24.11.2021 в 21:47
Ага, щас окажется, что все это время Пеп перепрошивал Зину.
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0
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