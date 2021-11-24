Зинченко выйдет центральным полузащитником на матч Ман Сити - ПСЖ

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко примет участие в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ.

Алекс выйдет в стартовом составе на этот поединок. Любопытно, что украинец займет позицию в середине поля, а не на фланге обороны, где его стабильно наигрывал Пеп Гвардиола.

А вот украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь не попал в заявку своей команды на матч против РБ Лейпциг. По сообщениям бельгийских источников, Эдуард приболел.

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.