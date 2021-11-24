Шериф Вернидуба оформил евровесну. Впервые в карьере тренера
Шериф выдает феерический сезон
Молдавский Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба продолжает свое уверенное еврокубковое шествие.
Во многом этому подсобил и донецкий Шахтер, который
Также отметим, что для Юрия Вернидуба, как тренера, это будет первое участие в еврокубковой весне.
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 23:34
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 23:35
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