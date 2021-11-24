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Шериф Вернидуба оформил евровесну. Впервые в карьере тренера

Наши за границей
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(3 голосов)

Шериф выдает феерический сезон

Шериф Вернидуба оформил евровесну. Впервые в карьере тренера

Новина українською

Молдавский Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба продолжает свое уверенное еврокубковое шествие.

Во многом этому подсобил и донецкий Шахтер, который в матче 5-го тура Лиги чемпионов проиграл Интеру (0:2). После данного матча стало ясно, что Шериф ниже 3-го места в группе точно не опустится и весной сыграет как минимум в Лиге Европы. Более того, при определенных раскладах тираспольцы могут зацепиться и за Лигу чемпионов.

Также отметим, что для Юрия Вернидуба, как тренера, это будет первое участие в еврокубковой весне.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 23:34
может, не в последний раз для Вернидуба, но в последний для недореспублики
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.11.2021 в 22:56
Пророссийское Приднестровье лишило "великий" Шахтёр без евровесны.
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 23:35
вполне себе расийское, там и войска ихние стоят
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0
0


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