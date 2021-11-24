Шериф Вернидуба оформил евровесну. Впервые в карьере тренера

Молдавский Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба продолжает свое уверенное еврокубковое шествие.

Во многом этому подсобил и донецкий Шахтер, который в матче 5-го тура Лиги чемпионов проиграл Интеру (0:2) . После данного матча стало ясно, что Шериф ниже 3-го места в группе точно не опустится и весной сыграет как минимум в Лиге Европы. Более того, при определенных раскладах тираспольцы могут зацепиться и за Лигу чемпионов.

Также отметим, что для Юрия Вернидуба, как тренера, это будет первое участие в еврокубковой весне.