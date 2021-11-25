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Шевченко: Не всегда будут удачные матчи в Дженоа, но дождитесь конца

Наши за границей
(3 голосов)

"Грифоны" будут бороться за сохранения прописки в Серии А

Шевченко: Не всегда будут удачные матчи в Дженоа, но дождитесь конца

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко призывает фанатов с терпением отнестись к временным неудачам команды.

- Чувствуете поддержку людей?

– Думаю, здесь очень большой энтузиазм. Прежде всего – люди готовы ждать. Все понимают, в каком состоянии нам передавалась команда. При этом никто особого прессинга не делает, никто не ждет, что игра и результаты поменяются за короткий период. Болельщики готовы ждать – это для меня самый большой стимул.

- Вас в Украине поддерживают, теперь все будут Серию А смотреть, как в свое время "Милан".

– Да, я знаю. Очень приятно, что будет трансляция. Для меня очень важно было, когда украинские болельщики приезжали, поддерживали. Это очень важный момент для меня. Очень рад, что в Украине будут транслировать матчи.

Наберитесь терпения. Чемпионат очень сложный, качественных команд очень много. Мы будем бороться. Не всегда будут удачные матчи, прекрасно понимаем. Но дождитесь конца, – сказал Шевченко.

Напомним, следующий матч "Дженоа" проведет в воскресенье, 28 ноября. Команда Шевченко на выезде сыграет против "Удинезе".

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
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Комментарии (3)
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koral (Рівне)
25.11.2021 в 13:50
Якого ще кінця? Хто інтерв'ю брав? Це точний переклад?
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0
0
GELO88 (киев)
25.11.2021 в 12:43
Дженогуб. Дженоа все равно умирать так ему дали бабло сорвать, кресников подымать надо
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2021 в 12:36
Зборная чуть не дождалась конца. Вовремя свалил Дженоа кончать.
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0
-1


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