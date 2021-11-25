Шевченко: Не всегда будут удачные матчи в Дженоа, но дождитесь конца

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко призывает фанатов с терпением отнестись к временным неудачам команды.

- Чувствуете поддержку людей?

– Думаю, здесь очень большой энтузиазм. Прежде всего – люди готовы ждать. Все понимают, в каком состоянии нам передавалась команда. При этом никто особого прессинга не делает, никто не ждет, что игра и результаты поменяются за короткий период. Болельщики готовы ждать – это для меня самый большой стимул.

- Вас в Украине поддерживают, теперь все будут Серию А смотреть, как в свое время "Милан".

– Да, я знаю. Очень приятно, что будет трансляция. Для меня очень важно было, когда украинские болельщики приезжали, поддерживали. Это очень важный момент для меня. Очень рад, что в Украине будут транслировать матчи.

Наберитесь терпения. Чемпионат очень сложный, качественных команд очень много. Мы будем бороться. Не всегда будут удачные матчи, прекрасно понимаем. Но дождитесь конца, – сказал Шевченко.

Напомним, следующий матч "Дженоа" проведет в воскресенье, 28 ноября. Команда Шевченко на выезде сыграет против "Удинезе".