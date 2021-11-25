Соболь пропустил два матча Брюгге из-за болезни

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь пропустил два последних матча команды с "Мехеленом" в чемпионате (1:2) и с "РБ Лейпциг" в ЛЧ (1:2) из-за болезни.

Так как в клубе снова недавно был обнаружен случай заражения коронавирусом, Эдуард сдал тесты на COVID, который, тем не менее, оказался отрицательным.

Местные СМИ сообщают, что у украинца или грипп или сильная простуда.

Напомним, что в текущем сезоне Соболь забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 15 матчах.