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Соболь пропустил два матча Брюгге из-за болезни

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Но не коронавирус

Соболь пропустил два матча Брюгге из-за болезни

Новина українською

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь пропустил два последних матча команды с "Мехеленом" в чемпионате (1:2) и с "РБ Лейпциг" в ЛЧ (1:2) из-за болезни.

Так как в клубе снова недавно был обнаружен случай заражения коронавирусом, Эдуард сдал тесты на COVID, который, тем не менее, оказался отрицательным.

Местные СМИ сообщают, что у украинца или грипп или сильная простуда.

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Напомним, что в текущем сезоне Соболь забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 15 матчах.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь
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Источник:
nieuwsblad

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