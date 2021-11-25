Вернидуб: Каждый тренер мечтает о более серьезном клубе. Я — не исключение
Шериф в этом сезоне навел шороху в ЛЧ
fc-sheriff.com
Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб после того, как молдавский клуб заявил о себе в
"Скажу честно, у меня контракт до лета 2022 года. Пока что все мысли только о "Шерифе". Давайте дождемся окончания группового этапа Лиги чемпионов и игр чемпионата. Там будет видно.
Не буду скрывать, что любой другой тренер мечтает о более серьезном проекте и более серьезном клубе. Я — не исключение", - сказал Вернидуб.
Напомним, что "Шериф" в групповом раунде Лиги чемпионов одержал две победы (над "Шахтером" и "Реалом") и обеспечил себе путевку в Лигу Европы.
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