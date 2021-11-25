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Вернидуб: Каждый тренер мечтает о более серьезном клубе. Я — не исключение

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Шериф в этом сезоне навел шороху в ЛЧ

Вернидуб: Каждый тренер мечтает о более серьезном клубе. Я — не исключение

fc-sheriff.com

Новина українською

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб после того, как молдавский клуб заявил о себе в Лиге чемпионов, ответил на вопрос о возможном интересе к своей персоне со стороны европейских клубов.

"Скажу честно, у меня контракт до лета 2022 года. Пока что все мысли только о "Шерифе". Давайте дождемся окончания группового этапа Лиги чемпионов и игр чемпионата. Там будет видно.

Не буду скрывать, что любой другой тренер мечтает о более серьезном проекте и более серьезном клубе. Я — не исключение", - сказал Вернидуб.

Напомним, что "Шериф" в групповом раунде Лиги чемпионов одержал две победы (над "Шахтером" и "Реалом") и обеспечил себе путевку в Лигу Европы.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (10)
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Dimka26 (Чернигов)
25.11.2021 в 20:58
Заслужил человек поработать в топовой лиге. Главное анлийский выучить - и дорога открыта.
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+1
0
KadimXa (Харьков)
25.11.2021 в 20:44
Пусть в Шахтёр идёт
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0
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.11.2021 в 21:19
Он же сказал, что в серьёзном клубе, а не помойке с бомжами :)
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+1
0
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
25.11.2021 в 21:30
Лучше еще сезон в Шерифе, чем Шахтер.
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0
0
Дон Купер (Хмельницький)
25.11.2021 в 20:39
Якщо не програє Шахті і пройде когось в ЛЄ, то може запросять в умовну Славію або Трабзонспор. Не думаю, що хтось з топ чемпіонатів ним зацікавиться.
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+1
0
xapyga (Запорожье)
25.11.2021 в 20:50
так это не серьзно, есть более большие клубы Динамо, Шахта, Металлист и может быть Днепр
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0
0
xapyga (Запорожье)
25.11.2021 в 20:51
даю 100% он мечтает тренировать Динамо и зря не дали шанс
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
25.11.2021 в 20:58
почему никто не заинтересуется? Шевченко заинтересовались а Юрием нет?
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0
0
Дон Купер (Хмельницький)
25.11.2021 в 21:23
В Шеви була крута футбольна кар'єра, його пам'ятають, результат дав зі збірною, та й то потрапив в аутсайдер Серії А більше по протекції дружини.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2021 в 20:29
учи английский
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+1
-1


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