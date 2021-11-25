Вернидуб: Каждый тренер мечтает о более серьезном клубе. Я — не исключение

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб после того, как молдавский клуб заявил о себе в Лиге чемпионов , ответил на вопрос о возможном интересе к своей персоне со стороны европейских клубов.

"Скажу честно, у меня контракт до лета 2022 года. Пока что все мысли только о "Шерифе". Давайте дождемся окончания группового этапа Лиги чемпионов и игр чемпионата. Там будет видно. Не буду скрывать, что любой другой тренер мечтает о более серьезном проекте и более серьезном клубе. Я — не исключение", - сказал Вернидуб.

Напомним, что "Шериф" в групповом раунде Лиги чемпионов одержал две победы (над "Шахтером" и "Реалом") и обеспечил себе путевку в Лигу Европы.