Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч ЛЕ против Рапида
Андрей снова в игре
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Украинский вингер
Андрей выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 19:45.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей всего провел 12 матчей в составе Вест Хэма, результативными действиями не отмечался.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "За такие деньги могли найти специалиста и получше". Эксперт раскритиковал Де Дзерби
- Дебри Де Дзерби. Футбол Шахтера в Лиге чемпионов – типичный дыр-дыр
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- Малиновский - лучший игрок в составе Аталанты в матче против Янг Бойз
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
Новости по теме
- 01:27 Прогнозы на футбол Ярмоленко едет в Бельгию. Генк – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 04.11.2021
- 11:15 Прогнозы на футбол Ярмоленко против Зинченко. Вест Хэм – Ман Сити. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 27.10.2021
- 01:33 Прогнозы на футбол Вест Хэм - Генк. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 21.10.2021
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zafo50
25.11.2021 в 19:03
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...