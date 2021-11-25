  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч ЛЕ против Рапида
В тренде

Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч ЛЕ против Рапида

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Андрей снова в игре

Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма на матч ЛЕ против Рапида

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко примет участие в выездном матче 5-го тура Лиги Европы против Рапида.

Андрей выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 19:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей всего провел 12 матчей в составе Вест Хэма, результативными действиями не отмечался.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Рапид (Вена) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zafo50
25.11.2021 в 19:03
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...