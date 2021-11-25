Зинченко: Возможно, в матче с ПСЖ я сыграл не очень хорошо, но главное, что мы победили

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал клубному каналу свою игру в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:1) .

"Это огромное достижение для клуба, для команды, но нам предстоит еще много игр.

Поддержка со стороны наших фанатов всегда потрясающая, не имеет значения, играем мы дома или на выезде, поэтому я хотел бы поблагодарить их за это.

Все так счастливы, но нам нужно сразу же переключиться на следующую игру, потому что впереди нас ждет много испытаний

Разница между поединком с "ПСЖ" в Париже и сегодняшним в том, что здесь мы выиграли. Мы неплохо действовали и в выездном матче, но, к сожалению, уступили.

Долгое время я играл в клубе на на позиции левого защитника, но игра в полузащите не является для меня чем-то новым, потому что там я играю в сборной Украины. Возможно, я сыграл не очень хорошо, но самое главное, что мы одержали победу", – сказал Зинченко.