Зинченко: Возможно, в матче с ПСЖ я сыграл не очень хорошо, но главное, что мы победили
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mancity.com
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал клубному каналу свою игру
"Это огромное достижение для клуба, для команды, но нам предстоит еще много игр.
Поддержка со стороны наших фанатов всегда потрясающая, не имеет значения, играем мы дома или на выезде, поэтому я хотел бы поблагодарить их за это.
Все так счастливы, но нам нужно сразу же переключиться на следующую игру, потому что впереди нас ждет много испытаний
Разница между поединком с "ПСЖ" в Париже и сегодняшним в том, что здесь мы выиграли. Мы неплохо действовали и в выездном матче, но, к сожалению, уступили.
Долгое время я играл в клубе на на позиции левого защитника, но игра в полузащите не является для меня чем-то новым, потому что там я играю в сборной Украины. Возможно, я сыграл не очень хорошо, но самое главное, что мы одержали победу", – сказал Зинченко.
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