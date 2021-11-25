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Зинченко: Возможно, в матче с ПСЖ я сыграл не очень хорошо, но главное, что мы победили

Наши за границей
(1 голосов)

Самокритика - полезная штука

Зинченко: Возможно, в матче с ПСЖ я сыграл не очень хорошо, но главное, что мы победили

mancity.com

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал клубному каналу свою игру в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:1).

"Это огромное достижение для клуба, для команды, но нам предстоит еще много игр.

Поддержка со стороны наших фанатов всегда потрясающая, не имеет значения, играем мы дома или на выезде, поэтому я хотел бы поблагодарить их за это.

Все так счастливы, но нам нужно сразу же переключиться на следующую игру, потому что впереди нас ждет много испытаний

Разница между поединком с "ПСЖ" в Париже и сегодняшним в том, что здесь мы выиграли. Мы неплохо действовали и в выездном матче, но, к сожалению, уступили.

Долгое время я играл в клубе на на позиции левого защитника, но игра в полузащите не является для меня чем-то новым, потому что там я играю в сборной Украины. Возможно, я сыграл не очень хорошо, но самое главное, что мы одержали победу", – сказал Зинченко.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2021 в 22:09
Но главное что тебя вовремя заменили.
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0
-2
Tasha19
25.11.2021 в 23:01
Так люблю спостерігати як у хейтерів Зіни підгорає ну просто жодної новини про Зінченка без уваги не залишать
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2021 в 23:36
Игрок, заменивший Зину, сделал результат. Это всего лишь факт.
0
0


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