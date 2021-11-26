  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. СМИ: Ньюкасл рассматривает вариант с арендой Александра Зинченко
В тренде

СМИ: Ньюкасл рассматривает вариант с арендой Александра Зинченко

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Уже зимой?

СМИ: Ньюкасл рассматривает вариант с арендой Александра Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко заинтересовал тренерский штаб и руководство "Ньюкасл Юнайтед". По информации портала Daily Mail, "сороки" рассматривают возможность заключить с "горожанами" арендное соглашение по 24-летнему хавбеку сборной Украины уже в январе 2022 года.

Зинченко не хотел покидать "Сити" в 2018-м, отказавшись от аренды в "Вулверхэмптон" и предпочтя бороться за свое место под солнцем на "Этихаде".

Отметим, что Зинченко сыграл в текущей кампании Английской Премьер-лиги всего 2 поединка (56 минут). В начале сезона он пребывал в лазарете из-за повреждения, а сейчас Александр проигрывает конкуренцию португальцу Жоау Канселу. Трудовой договор украинца с клубом из Манчестера истекает летом 2024-го.

Напомним, что недавно "Ньюкасл" был приобретен инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Состояние владельцев оценивается более чем в 300 миллиардов евро.

Читайте такжеЗинченко: Возможно, в матче с ПСЖ я сыграл не очень хорошо, но главное, что мы победили

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Ньюкасл Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...