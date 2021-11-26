СМИ: Ньюкасл рассматривает вариант с арендой Александра Зинченко

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко заинтересовал тренерский штаб и руководство "Ньюкасл Юнайтед". По информации портала Daily Mail, "сороки" рассматривают возможность заключить с "горожанами" арендное соглашение по 24-летнему хавбеку сборной Украины уже в январе 2022 года.

Зинченко не хотел покидать "Сити" в 2018-м, отказавшись от аренды в "Вулверхэмптон" и предпочтя бороться за свое место под солнцем на "Этихаде".

Отметим, что Зинченко сыграл в текущей кампании Английской Премьер-лиги всего 2 поединка (56 минут). В начале сезона он пребывал в лазарете из-за повреждения, а сейчас Александр проигрывает конкуренцию португальцу Жоау Канселу. Трудовой договор украинца с клубом из Манчестера истекает летом 2024-го.

Напомним, что недавно "Ньюкасл" был приобретен инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Состояние владельцев оценивается более чем в 300 миллиардов евро.