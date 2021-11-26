Много ТТД, мало успехов. Итоги Еврокубковой недели украинцев за границей

В пятом туре групповых турниров Еврокубков некоторые украинцы вообще отсутствовали в заявке. Эдуард Соболь, Игорь Харатин, Александр Зубков. Другие же были заметны в тактико-технических действиях, но не в самых важных. Не в голах. А тот, кто забил гол и заработал пенальти, получил как раз не слишком хорошую прессу. Хотя насчёт Андрея Ярмоленко главное, что он свое дело сделал.

Лига Чемпионов

Роман Яремчук

Яремчук не забивал за "Бенфику" уже в десяти матчах подряд. Он теряет свой статус ведущего форварда команды. В принципе, в Португалии даже удивились, когда получил место в стартовом составе на "Камп Ноу" вместо Дарвина Нуньеса или Хариса Сеферовича. Опережение Сеферовича было, похоже, правильным решением Жорже Жезуша, поскольку швейцарец на 94-ой минуте смазал убойнейший момент, уже обойдя вратаря прямо по центру. Тренер в отчаянии упал на землю и заявил, что не видел такого в своей жизни. Но и сам Роман дал мало поводов для радости.

Когда Жезуш заявил, что разочарован тремя игроками атаки своей команды в матче, сразу подумалось об украинце. Но тренер назвал Жоау Мариу, Эвертона и Рафу Силву. "Яремчук? Он играл так, как мы просили его. Он был лучшим из атакующей тройки". Упомянул о его моменте на 33-ей минуте - ударе головой в падении с пяти метров с подачи углового. Тогда Тер Штеген блестяще вытащил. На четвертой Роман также нанес удар. После ошибки вратаря получил мяч в 25-ти метрах от ворот, продвинулся вперед и в окружении двух защитников решил пробить. Крайне слабо.

Что касается других аспектов игры, то за 59 минут на поле (его замену на Нуньеса Жезуш назвал стратегической) Яремчук отдал всего шесть передач. Из них две неточные. Коснулся мяча 19 раз. Прессинговал, отходил назад и особенно на левый фланг. По участию в дуэлях был первым в команде и третьим на поле - 16. Но выиграл лишь шесть из них.

0:0, и решение судьбы группы переносится на последний тур. Для выхода из нее "Бенфике" дома против "Динамо" нужно набрать на два очка больше, чем "Барселона" наберет в Мюнхене против "Баварии".

Александр Зинченко

Впервые в манчестерской карьере Зинченко вышел на поле на позиции опорника. Это произошло из-за заражения коронавирусом Кевина Де Брейне и травм Джека Грилиша и Фила Фодена. В заявке "Сити" был еще один опорник, кроме вышедших на поле Гюндогана и Родри - Фернандиньо - но Хосеп Гвардиола предпочел ему другого экс-игрока "Шахтера". Ферна в итоге не вышел на поле вообще. А Александр отыграл 53 минуты и был заменен при счете 0:1 на форварда Жезуса. Который и забил победный гол в ворота "Пари Сен-Жермен", обеспечивший первое место в группе.

Украинец играл выше и левее Родри. Более того - он даже часто подключался вперед, часто появлялся в штрафной площадке соперника без мяча. Прессинг "Сити" начинали двое - номинальный центрфорвард Силва и он. Причем нередко Александр забегал даже выше Бернарду. Создавалось впечатление, что без мяча команда Гвардиолы даже играет по схеме 4-4-2, где эти двое центрфорварды. Да и с мячом - что-то вроде 4-2-3-1, где Зинченко на позиции центрального атакующего полузащитника. Эпитет MCFC Еxtra "очередные дикие тактические решения Гвардиолы" не случаен.

Проблема была в том, что в такой, незнакомой игре он чувствовал себя не очень удобно. Потому игрок, который на позиции левого защитника был всегда лучшим в команде по общему числу касаний мяча и передач, сейчас был худшим среди полевых игроков. 23 передачи, 28 касаний. Пусть и с 96-ю процентами точности. И пусть подключения в штрафную принесли ему два удара по воротам. С паса вразрез с разворота с угла вратарской. И из центра штрафной с паса слева. Оба были опасными и защитникам было непросто заблокировать. В целом по игре он не запомнился.

Не чувствовали себя удобно и эксперты. Он получал худшие оценки в своей команде, наравне со Стоунзом. Вот только совершенно разные. В диапазоне 4-7. Наиболее же часто встречались 5, 6 и 6.5. Manchester Evening News отметил его ум и быструю адаптацию к сложной схеме Гвардиолы, хорошее движение мяча и прессинг. Даже посвятил ему отдельную статью с моралью "Гвардиоле не нужно усиление, поскольку Зинченко всегда готов помочь и воспользоваться своим шансом". Но были и издания, говорившие о не лучшей игровой форме и даже об исчезновении на поле.

Гвардиола назвал игру своей команды одной из лучших в Лиге Чемпионов в его каденции. Причем особо отметил первый тайм. Тот, в котором Зинченко всегда был на поле.

Руслан Малиновский

Насчет игры Малиновского СМИ также разделились. Хотя не так сильно. Тройка ведущих газет Италии поставила ему за игру в Швейцарии против "Янг Бойз" 5.5, сайты и газеты Бергамо больше - 6 и даже 6.5. Он также отдал мало передач по своим меркам - всего 39 за полный матч. Да, это было третье место в команде, а с 68-ю касаниями мяча он и вовсе первый. Но эти цифры и означают передерживания мяча, и отсылают к общему проценту владения командой - 41. Она отнюдь не доминировала, не играла как фаворит. И ей повезло спастись в самой концовке. 3:3.

Руслан был вторым на поле по ударам - три. Все издали. Слета из района угла штрафной он послал мяч в небеса, удар по центру заблокировали. Штрафной из района угла вытащил вратарь. Также в его пользу постоянная работа, движение. Он очень старался. По попыткам отбора был лучшим на поле - шесть (три удачные). Восемь раз подавал в штрафную с флангов, заработал шесть фолов (также лучший на поле). Отдал три паса под удары. Паломино должен был попадать головой с углового, а Пашалич - закручивать с 15-ти метров лучше.

С другой стороны, он был худшим по потерям мяча, отдал всего 68 процентов точных передач (в команде были и похуже). Возможно, мешал синтетический газон, на который в "Аталанте" жаловались и до, и после матча. Но это лишь оправдания. В конце концов, он не участвовал прямо ни в одном из голов. А команда отыграла недостаточно хорошо и не воспользовалась шансом выйти на второе место. Уже в шестой раз в этом розыгрыше Лиги Чемпионов она потеряла преимущество в счете, в четвертый не победила, хотя открыла счет на табло.

В последнем туре бергамцев устроит лишь победа дома над "Вильярреалом".

Ярослав Ракицкий реализовал пенальти на 92-ой минуте матча в Мальме, тем самым спас "Зенит" от поражения и обеспечил ему место в Лиге Европы. 1:1.

"Шериф" - "Реал" 0:3. Подопечные Юрия Вернидуба останутся третьими, а значит, обеспечивают себе место в Лиге Европы. Замечательное достижение. В самом матче они устроили перестрелку, нанесли 12 ударов по воротам. Попадали в их каркас, мазали из вратарской. Заставили Тибо Куртуа совершить пять сейвов. Правда, почти все эти моменты состоялись уже при счете 0:3. На этот раз "Реал" не позволил себе той расхлябанности, что была в Мадриде. Хотя Вернидуб заявил, что "Шериф" отыграл не хуже, чем там.

Андрей Лунин остался на скамье запасных мадридцев.

Лига Европы

"Вест Хэм" уже обеспечил себе место в следующем раунде Лиги Европы. Но успокаиваться не собирался. На пустом из-за локдауна стадионе в Вене он победил "Рапид" со счетом 2:0. Ничего блестящего, из ряда вон выходящего в этом матче не было. Не самым сильным составом при не самых больших усилиях лондонцы просто сделали свою работу. Оставив главного тренера Дэвида Мойеса очень довольным профессионализмом игроков. Он признал, что в ЛЕ немало рисковал, производя ротацию состава. И поэтому он рад исходу. "Игроки вели себя фантастически, все помогали".

На этот раз больше других помог Андрей Ярмоленко. В АПЛ для него 16 минут, как в матче против "Вулвз" в субботу - уже достижение. А вот в Лиге Европы он отыграл уже второй полный матч и третий в стартовом составе. Забив свой первый гол за клуб с января. На 39-ой минуте правый вингер (хотя ожидали, что выйдет в центре атаки) во вратарской мягко замкнул навес, головой перебросив вратаря. На 45-ой в левой части штрафной он еще и заработал пенальти, уйдя на дриблинге от соперника и вынудив его сфолить. Также он пробивал с линии штрафной. Неточно.

64 касания мяча и 41 пас - показатели, близкие к худшим в команде. По потерям мяча без учета неточных передач он точно худший на поле - девять. По числу единоборств лучший (17), но выиграл лишь семь из них. Английские СМИ были отнюдь не в восторге от его игры. Говорили о том, что был медленным, неуклюжим, даже называли одним из худших на поле. Отмечали, что уже на десятой минуте капитан команды Нобл провел с ним раздраженную беседу. Но в итоге он получил большей частью оценки "7". Выше - лишь у Нобла, реализовавшего тот пенальти.

"Загадочный игрок. Шокирующе в первые 30 минут, а затем гол и заработанный пенальти", - так подытожил его выступление Evening Standard.

Игорь Пластун находится на противоположной стороне результатов. Его "Лудогорец" вновь уступил, на этот раз "Црвене Звезде" в гостях со счетом 0:1, и потерял шансы даже на третье место, которое переводило бы его в Лигу Конференций. Украинец вновь надел капитанскую повязку. Выдал 91 процент точных передач, выиграл шесть из десяти единоборств, почти все - на втором этаже. Выбил четыре мяча. Опасные удары по воротам соперник главным образом наносил издали. Так и забил.

Лига Конференций

В новом Еврокубке Украина не останется без представителей. "Гент" проиграл "Анортосису" в гостях (0:1), но точно выиграет группу. Роман Безус отыграл 62 минуты. Коснулся мяча 33 раза, отдал всего 16 передач с процентом точности 63, потерял мяч 16 раз. Плохие показатели, но не худшие в команде. По участию в единоборствах второй с десятью, но выиграл лишь три. Именно он завозился и потерял мяч на чужой половине поля. Партнер по команде, к которому отскочил, тоже потерял, и так началась голевая контратака соперника.

Пражская "Славия" сохраняет шансы присоединиться к нему. Она на втором месте в группе. Хотя в пятом туре удалось сыграть лишь вничью дома с "Фейеноордом" (2:2), игравшим с 36-ой минуты вдесятером. Тарас Качараба после перелома костей лица все еще играет в защитной маске. Он выиграл пять единоборств из семи, выдал 11 длинных передач, из них семь точных. Набрал семь очков по схеме "отборы-выбитые мячи-перехваты". 78 касаний мяча, 87 процентов точных передач. Все показатели - одни из лучших в команде.

С другой стороны, оба голевых эпизода проиграл он. Дессерс элегантно убрал финтом украинца, стелившегося в подкате, развернулся и забил. Он же на 93-ей минуте проскочил между Тарасом и другим защитником и замкнул головой длинный заброс.

В шестом туре в гостях против "Униона" устроит ничья. Разумеется, и победа.

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