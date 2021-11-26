Ярмоленко может перебраться в клуб Шевченко в зимнее трансферное окно

Украинский тренер "Дженоа" Андрей Шевченко намерен усилить состав "грифонов" во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, один из приоритетов генуэзского клуба является вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Украинец выступает за "молотобойцев" с 2018 года, а его контакт с клубом истекает в июне 2022-го года.

Отмечается, что переговоры начались.

One of #Genoa’s priority for the January #transfers window is to sign a winger. #Shevchenko would like to close for Andriy #Yarmolenko. His contract with #WestHam expires in June 2022. Opened talks. #transfers #WHUFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 26, 2021

Напомним, что сейчас у "Дженоа" нет слотов для игроков без паспорта Евросоюза. По итальянскому законодательству можно иметь в составе только двух футболистов из стран, не входящих в Евросоюз. Этот лимит уже исчерпан.

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