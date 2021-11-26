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Ярмоленко может перебраться в клуб Шевченко в зимнее трансферное окно

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Украинский коуч попробует заполучить игрока в свой клуб

Ярмоленко может перебраться в клуб Шевченко в зимнее трансферное окно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер "Дженоа" Андрей Шевченко намерен усилить состав "грифонов" во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, один из приоритетов генуэзского клуба является вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Украинец выступает за "молотобойцев" с 2018 года, а его контакт с клубом истекает в июне 2022-го года.

Отмечается, что переговоры начались.

Напомним, что сейчас у "Дженоа" нет слотов для игроков без паспорта Евросоюза. По итальянскому законодательству можно иметь в составе только двух футболистов из стран, не входящих в Евросоюз. Этот лимит уже исчерпан.

Читайте также"Терял мяч, был ленив". В Англии не оценили вклад Ярмоленко в победу Вест Хэма

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (8)
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Болельщик39 (Харьков)
26.11.2021 в 14:18
Я, конечно, двумя руками за то, чтобы Ярмоленко получал больше практики, чем в Вест Хэме, но зачем это Шевченко? Тем более, когда пришли новые инвесторы и готовы оплатить даже суперзвёзд.
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0
0
Tasha19
26.11.2021 в 14:14
А ліміт на гравців не з ЄС?
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0
0
Astor Astor (Одесса)
26.11.2021 в 14:08
Это вряд ли. 1. Слишком дорого стоит (не купить, а содержать :). 2. Слишком часто теряет мяч. 3. Ленив.
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
26.11.2021 в 13:58
Пандєва обменять с доплатою на Довбыка )))
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
26.11.2021 в 13:41
))) … имхо, новость - аналог про Гладкого в Шахте, та же доля вероятности …
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+1
0
Astor Astor (Одесса)
26.11.2021 в 14:09
У Гладкого шансов побольше будет.
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0
0
MaximSK (Киев)
26.11.2021 в 13:33
Думаю для него это отличный вариант, там будет намного больше игровой практики, и Вест хэм согласится думаю.
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+2
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
26.11.2021 в 13:19
Да не видумуйте! Навіщо там ще один пенс? Команду треба будувати з 0
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0
-1


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