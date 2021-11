Ярмоленко может перебраться в клуб Шевченко в зимнее трансферное окно

Украинский тренер "Дженоа" Андрей Шевченко намерен усилить состав "грифонов" во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, один из приоритетов генуэзского клуба является вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Украинец выступает за "молотобойцев" с 2018 года, а его контакт с клубом истекает в июне 2022-го года.

Отмечается, что переговоры начались.

