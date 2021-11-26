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Не в Дженоа. Шевченко мог возглавить другую команду из Италии

Наши за границей
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Украинским тренером интересовался клуб из Серии Б

Не в Дженоа. Шевченко мог возглавить другую команду из Италии

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани поделился мнением о назначении Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

"Мы думали о приглашении Шевченко в "Монцу", но ладно.

Он очень хороший парень. Отлично работал со сборной Украины. У него есть все, чтобы добиться успеха в ближайшие несколько лет", – сказал Галлиани в комментарии Sky Sport.

"Монца" занимает 8-е место в серии Б.

Напомним, ранее Адриано Галлиани был вице-президентом "Милана", когда цвета "россонери" защищал Андрей Шевченко в статусе игрока.

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В статье: Андрей Шевченко Адриано Галлиани Дженоа (Генуя) Монца (Италия)
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Источник:
Tuttomercatoweb

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