Не в Дженоа. Шевченко мог возглавить другую команду из Италии

Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани поделился мнением о назначении Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

"Мы думали о приглашении Шевченко в "Монцу", но ладно.

Он очень хороший парень. Отлично работал со сборной Украины. У него есть все, чтобы добиться успеха в ближайшие несколько лет", – сказал Галлиани в комментарии Sky Sport.