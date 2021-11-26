Не в Дженоа. Шевченко мог возглавить другую команду из Италии
Украинским тренером интересовался клуб из Серии Б
Фото: genoacfc.it
Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани поделился мнением о назначении Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".
"Мы думали о приглашении Шевченко в "Монцу", но ладно.
Он очень хороший парень. Отлично работал со сборной Украины. У него есть все, чтобы добиться успеха в ближайшие несколько лет", – сказал Галлиани в комментарии Sky Sport.
"Монца" занимает 8-е место в серии Б.
Напомним, ранее Адриано Галлиани был вице-президентом "Милана", когда цвета "россонери" защищал Андрей Шевченко в статусе игрока.
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Источник:Tuttomercatoweb
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