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Скаут Серии А: Ярмоленко нужен для усиления атаки Дженоа

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Однако необходимо освободить для него место в правовом плане

Скаут Серии А: Ярмоленко нужен для усиления атаки Дженоа

West Ham United

Новина українською

Скаут итальянской Серии А Алекс Великих прокомментировал возможный трансфер Андрея Ярмоленко в "Дженоа" Андрея Шевченко:

“Считаю, что переход Ярмоленко вполне реален в плане как ценовой составляющей, так и в игровом моменте. Данный футболист нужен сейчас для усиления атаки “Дженоа”, его международный опыт и знание тренера, с которым он говорит на одном языке, поможет не только на поле, но и в раздевалке. А то, что Ярмоленко придет из более сильного чемпионата, думаю, ему поможет как минимум на первых порах и без раскачки стать готовым оружием для “Дженоа”.

Безусловно, клубу необходимо будет сделать для этого трансфера две вещи: первое — освободить место для игрока из не ЕС страны (фактически продав одного из своих игроков без паспорта ЕС) и второе — дать зарплату высокого уровня для стандартов, существующих на данный момент в клубе.

Логика этого трансфера есть, и думаю, он бы был выгоден всем сторонам”, - сказал Великих.

Отметим, что у Ярмоленко завершается контракт с “Вест Хэмом” в конце этого сезона. Сейчас он получает в английском клубе около семи миллионов евро в год. А вот самую большую оплату труда в "Дженоа" – у эквадорца Фелипе Кайседо: четыре миллиона евро. Добавим, что у Шевченко зарплата более чем вдвое меньше за своего самого высокооплачиваемого подопечного и составляет 1,8 млн евро, а в целом зарплатный бюджет клуба равен 35 млн евро.

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В статье: Андрей Ярмоленко Серия А Дженоа (Генуя) Алекс Великих
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