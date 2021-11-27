Скаут Серии А: Ярмоленко нужен для усиления атаки Дженоа

Скаут итальянской Серии А Алекс Великих прокомментировал возможный трансфер Андрея Ярмоленко в "Дженоа" Андрея Шевченко:

“Считаю, что переход Ярмоленко вполне реален в плане как ценовой составляющей, так и в игровом моменте. Данный футболист нужен сейчас для усиления атаки “Дженоа”, его международный опыт и знание тренера, с которым он говорит на одном языке, поможет не только на поле, но и в раздевалке. А то, что Ярмоленко придет из более сильного чемпионата, думаю, ему поможет как минимум на первых порах и без раскачки стать готовым оружием для “Дженоа”.

Безусловно, клубу необходимо будет сделать для этого трансфера две вещи: первое — освободить место для игрока из не ЕС страны (фактически продав одного из своих игроков без паспорта ЕС) и второе — дать зарплату высокого уровня для стандартов, существующих на данный момент в клубе.

Логика этого трансфера есть, и думаю, он бы был выгоден всем сторонам”, - сказал Великих.