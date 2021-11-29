Агент Ярмоленко отреагировал на информацию об интересе Дженоа

Агент вингера сборной Украины и "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прокомментировал слухи о возможном переходе своего подопечного в "Дженоа".

"На данный момент это слухи, никто не связывался ни с клубом, ни с нами. В чемпионате Италии Андрей 3-4 года сможет держать свой уровень, с Шевченко он давно знаком, знает его требования. Почему бы и нет?

Конечно, им много клубов интересуются. Со стороны "Вест Хэма" ничего нет, у него контракт до лета. Мы ждем развития событий, интереса к нему много", – сказал Шаблий.