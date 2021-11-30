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Мальдини: Я поддерживаю Шевченко, но всегда хочу побеждать

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Уже завтра,1 декабря "Дженоа" сыграет с "Миланом"

Мальдини: Я поддерживаю Шевченко, но всегда хочу побеждать

Фото: readfootball.com

Новина українською

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини высказался по поводу назначения экс-партнера по команде Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

Уже в эту среду, 1 декабря новая команда украинца сыграет с "Миланом" в чемпионате Италии. Начало - в 21:45.

"Шевченко проявил храбрость. Ему нравится эта работа, он принял трудную задачу. Он чемпион – и докажет это. Я поддерживаю его, но всегда хочу побеждать, в этом и заключается спорт. Я хочу побеждать, даже когда играю в настольный теннис с братом.

Думаю, мы с ним в "Милане" достигли пика в Манчестере в финале Лиги чемпионов 2003 года, когда он забил тот пенальти.

Шевченко адаптировался в нашей команде, когда приехал, у него был потрясающий талант, но обладал другими привычками. Он изменился и стал тем нападающим, которым был", – сказал Мальдини в комментарии Sky Sport Italia.

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В статье: Андрей Шевченко Паоло Мальдини Дженоа (Генуя) Милан
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Источник:
Football Italia

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