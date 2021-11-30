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Бацула стал лучшим ассистентом чемпионата Беларуси в сезоне 2021 года

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29-летний украинец отдал 12 голевых передач

Бацула стал лучшим ассистентом чемпионата Беларуси в сезоне 2021 года

Новина українською

Украинский защитник минского "Динамо" Андрей Бацула стал лучшим ассистентом чемпионата Беларуси в сезоне 2021 года.

29-летний футболист отдал 12 голевых передач, опередив на 2 паса Павла Нехайчика из "БАТЭ".

На счету Бацулы два гола в 27 матчах Высшей лиги Беларуси. Отметим, что зимой он станет игроком "Ворсклы", контракт уже подписан.

Также в топ-20 ассистентов вошли украинский хавбек "Гомеля" Александр Батищев (7 передач) и Юрий Габовда из "Торпедо-БелАЗ" (6 пасов).

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В статье: Динамо (Минск) Андрей Бацула
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Источник:
Tribuna

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