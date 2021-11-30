Шевченко: Хочу видеть в Дженоа много страсти и менталитет победителя
Украинский специалист также сравнил футбол с шахматами
Фото: genoacfc.it
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сравнил футбол с шахматами, а также рассказал, в чем его нынешней команде следует прибавить.
"Когда я был младше, отец учил меня играть в шахматы. Мне всегда нравилось играть с ним. Именно так в детстве зародилась моя страсть. Шахматы основаны на тактике, они позволяют хорошо изучить соперника, потому что каждый ход либо укрепляет, либо ослабляет твою позицию.
Шахматы – игра, основанная на математике: все запрограммировано, но есть миллионы возможностей. Все зависит от того, как вы начинаете и как развиваете игру, ваши следующие действия.
Футбол – прекрасная игра, потому что на поле бывают ситуации, когда игрок может прочитать ситуацию другим образом, чем другой. Вот как я вижу футбол: если вся команда читает и реагирует одинаково с каждым движением – для меня это совершенство.
И футбол, и шахматы – два очень сложных вида спорта, но разница заключается в том, что в футболе вы играете в команде, поэтому вы не одиноки. Когда вы играете в одиночку, вы принимаете решения независимо. В футболе есть партнеры. Команда должна знать ваши ходы, и каждый должен реагировать, как вы, чтобы улучшить командную игру.
Талантливый игрок – драгоценный камень, который может самостоятельно решить эту игру. Я бы назвал его королевой, сравнив с шахматами. Он может двигаться повсюду и может искать разные тактические ходы. В футболе иметь в распоряжении такую драгоценность – мощное и эффективное оружие.
Я тот, кто стоит за доской прямо сейчас, я тот, кто должен знать, как максимально использовать ферзя, чтобы не нарваться на ловушки.
В каждом городе, в котором я побывал, дерби проходят под знаменем страсти и соперничества. Я знаю, что даже здесь, в Генуе, дерби с "Сампдорией" очень важно для болельщиков. Жду своего первого дерби в Генуе, чтобы почувствовать эту атмосферу.
Хочу видеть в "Дженоа" много страсти, готовность вложить в нее свое сердце, менталитет победителя и желание всегда стараться и никогда не сдаваться. Желание всегда идти вперед", – сказал Шевченко в интервью Genoa TV.
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