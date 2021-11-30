Малиновский остался в запасе Аталанты на матч против Венеции
Ротация от Гасперини
Фото: facebook.com/atalantabc
Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский в заявке своей команды на домашний матч 15-го тура
Однако Руслан начнет матч на скамейке запасных.
Напомним, что поединок начнется в 19:30.
Напомним, что в текущем сезоне Малиновский сыграл за Атланту 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
???? In campo così per #AtalantaVenezia!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 30, 2021
⚡️ Here's the Nerazzurri line-up to face Venezia!
Presented by @Plus500 #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/7WEncN38iz
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