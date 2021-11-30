Малиновский остался в запасе Аталанты на матч против Венеции

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский в заявке своей команды на домашний матч 15-го тура Серии А против Венеции.

Однако Руслан начнет матч на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 19:30.

Напомним, что в текущем сезоне Малиновский сыграл за Атланту 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.