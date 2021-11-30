  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. A Bola: Яремчук теряет доверие тренера Бенфики
В тренде

A Bola: Яремчук теряет доверие тренера Бенфики

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец не показывает результат

A Bola: Яремчук теряет доверие тренера Бенфики

SL Benfica

Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук теряет доверие тренера команды и будет в конце года получать все меньше игрового времени. Об этом рассуждают журналисты ведущего португальского спортивного издания A Bola.

Читайте такжеЯремчук получил одну из самых низких оценок за матч с Барселоной

В декабре команду ждут важнейший матчи против "Динамо" в ЛЧ, а также с "Порту" и "Спортингом" в чемпионате и Кубке Португалии.

Поэтому Жорже Жезуш будет давать игровое время тем атакерам, которые будут давать результат.

Отмечается, что украинец в нынешнем сезоне забил 4 гола и не может отличиться с сентября, тогда как его конкуренты играют меньше, но забивают чаще. В частности, форвард Дарвин Нуньес оформил 11 голов, а нападающий Харис Сеферович, который не так давно восстановился, забил 3 мяча в четырех встречах.

При этом Яремчук получает достаточно много игрового времени, проведя в сезоне 17 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
A Bola

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dimonxman again (London)
30.11.2021 в 21:54
Спад формы, это заметно, и как на зло Нуньес клепает банки одна за другой. Вообще у парнишки отличное будущее, не сомневаюсь. Если не тормознет, будет замена Роналду.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...