A Bola: Яремчук теряет доверие тренера Бенфики
Украинец не показывает результат
SL Benfica
Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук теряет доверие тренера команды и будет в конце года получать все меньше игрового времени. Об этом рассуждают журналисты ведущего португальского спортивного издания A Bola.
В декабре команду ждут важнейший матчи против "Динамо" в ЛЧ, а также с "Порту" и "Спортингом" в чемпионате и Кубке Португалии.
Поэтому Жорже Жезуш будет давать игровое время тем атакерам, которые будут давать результат.
Отмечается, что украинец в нынешнем сезоне забил 4 гола и не может отличиться с сентября, тогда как его конкуренты играют меньше, но забивают чаще. В частности, форвард Дарвин Нуньес оформил 11 голов, а нападающий Харис Сеферович, который не так давно восстановился, забил 3 мяча в четырех встречах.
При этом Яремчук получает достаточно много игрового времени, проведя в сезоне 17 матчей.
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