A Bola: Яремчук теряет доверие тренера Бенфики

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук теряет доверие тренера команды и будет в конце года получать все меньше игрового времени. Об этом рассуждают журналисты ведущего португальского спортивного издания A Bola.

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В декабре команду ждут важнейший матчи против "Динамо" в ЛЧ, а также с "Порту" и "Спортингом" в чемпионате и Кубке Португалии.

Поэтому Жорже Жезуш будет давать игровое время тем атакерам, которые будут давать результат.

Отмечается, что украинец в нынешнем сезоне забил 4 гола и не может отличиться с сентября, тогда как его конкуренты играют меньше, но забивают чаще. В частности, форвард Дарвин Нуньес оформил 11 голов, а нападающий Харис Сеферович, который не так давно восстановился, забил 3 мяча в четырех встречах.

При этом Яремчук получает достаточно много игрового времени, проведя в сезоне 17 матчей.