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Шевченко: Мы постараемся поставить Милан в тупик

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В среду украинец сыграет против бывшего клуба в качестве тренера

Шевченко: Мы постараемся поставить Милан в тупик

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко перед матчем с "Миланом" в рамках 15 тура Серии А поделился своими ожиданиями от игры.

"Я всегда буду болеть за "Милан", но не в этот раз. Конечно, я в восторге от возможности встретиться с "Миланом", но стараюсь сдерживать эмоции. Мы постараемся поставить "Милан" в тупик. Соперник играет в очень хороший атакующий футбол, нужно быть максимально осторожными.

Я не жалуюсь, но нам действительно будет не хватать наших травмированных игроков. Кришито, Дестро, Кайседо — это ключевые футболисты", — цитирует Шевченко Sky Sport Italia.

Матч "Дженоа" - "Милан" состоится 1 декабря. Начало встречи - в 21:45.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Милан
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Источник:
Sky Sport Italia

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