Шевченко: Мы постараемся поставить Милан в тупик

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко перед матчем с "Миланом" в рамках 15 тура Серии А поделился своими ожиданиями от игры.

"Я всегда буду болеть за "Милан", но не в этот раз. Конечно, я в восторге от возможности встретиться с "Миланом", но стараюсь сдерживать эмоции. Мы постараемся поставить "Милан" в тупик. Соперник играет в очень хороший атакующий футбол, нужно быть максимально осторожными.

Я не жалуюсь, но нам действительно будет не хватать наших травмированных игроков. Кришито, Дестро, Кайседо — это ключевые футболисты", — цитирует Шевченко Sky Sport Italia.