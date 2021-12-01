Шевченко: Мы постараемся поставить Милан в тупик
В среду украинец сыграет против бывшего клуба в качестве тренера
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Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко перед матчем с "Миланом" в рамках 15 тура Серии А поделился своими ожиданиями от игры.
"Я всегда буду болеть за "Милан", но не в этот раз. Конечно, я в восторге от возможности встретиться с "Миланом", но стараюсь сдерживать эмоции. Мы постараемся поставить "Милан" в тупик. Соперник играет в очень хороший атакующий футбол, нужно быть максимально осторожными.
Я не жалуюсь, но нам действительно будет не хватать наших травмированных игроков. Кришито, Дестро, Кайседо — это ключевые футболисты", — цитирует Шевченко Sky Sport Italia.
Матч "Дженоа" - "Милан" состоится 1 декабря. Начало встречи - в 21:45.
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