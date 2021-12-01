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"Берегись". Зинченко зарядил снежком в фотографа Манчестер Сити - ФОТО

Наши за границей
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(1 голосов)

И технику украинец не пожалел

"Берегись". Зинченко зарядил снежком в фотографа Манчестер Сити - ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

24-летний футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко пошутил над клубным фотографом, бросив в него снежок перед тренировкой.

"Лучше берегись!", - прокомментировал официальный аккаунт "горожан" в Instagram серию снимков украинца.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" шесть матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
mancity

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Комментарии (4)
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2.dc (Николаев)
01.12.2021 в 10:34
) … как же ж результативными действиями не отличался - снежком то, как белку, в глаз …)))
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0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.12.2021 в 09:23
Ну, і навіщо це тут?
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+1
-1
Zolotoy Myach (Chicago)
01.12.2021 в 09:10
И как? Попал?
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0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.12.2021 в 09:23
судя по тому, что о фотографе нет никаких известий, да
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0
0


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