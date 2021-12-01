"Берегись". Зинченко зарядил снежком в фотографа Манчестер Сити - ФОТО
И технику украинец не пожалел
Getty Images / Global Images Ukraine
24-летний футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко пошутил над клубным фотографом, бросив в него снежок перед тренировкой.
"Лучше берегись!", - прокомментировал официальный аккаунт "горожан" в Instagram серию снимков украинца.
В текущем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" шесть матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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Источник:mancity
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Комментарии (4)
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2.dc (Николаев)
01.12.2021 в 10:34
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.12.2021 в 09:23
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