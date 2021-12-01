"Берегись". Зинченко зарядил снежком в фотографа Манчестер Сити - ФОТО

24-летний футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко пошутил над клубным фотографом, бросив в него снежок перед тренировкой.

"Лучше берегись!", - прокомментировал официальный аккаунт "горожан" в Instagram серию снимков украинца.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" шесть матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.