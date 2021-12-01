(Анти) Герой футбольного дня. Роман Яремчук

Ему очень нужно было забить гол на "Камп Ноу" в том убийственном моменте, который у него был. Это было важно не столько для команды, сколько лично для Романа Яремчука. Но с нескольких метров сильным ударом головой украинец попал в тер Штегена.

Забитые голы – это единственная адекватная характеристика, по которой оценивается игра нападающего (если это, конечно, не Оливье Жиру). Роман Яремчук в последний раз забивал девятого октября 2021-го года, а всего в этом сезоне у него шесть точных ударов. Два из них – в футболке сборной, так что на "Бенфику" приходится только четыре. Более того, проблемы не только с голами, но и с показателем участия в голевых моментах.

Три последних наивысших значения показателя "ожидаемых голов" (xG) Яремчука на данный момент – это поединки за сборную Украины. 0,43 – с Боснией и Герцеговиной; 0,79 – с Болгарией; 0,9 – с Финляндией. А вот какие значения последних матчей Романа за "Бенфику": 0,17 – против "Барселоны"; 0,03 – против "Баварии" (в гостях); 0,02 – против "Эшторила"; 0,06 – против "Баварии" (дома); 0,15 – против "Трофенсе". Деградация по сравнению с началом сезона, когда у Яремчука были матчи со значением 0,72 xG; 1,21 xG; 0,52 xG.

Последовал спад, а в "Бенфике" для более-менее стабильного места в составе, наоборот, нужно добавлять от матча к матчу. Или хотя бы не деградировать по сравнению со своими лучшими поединками. Ведь такие конкуренты, как Сеферович, Эвертон Соарес и Дарвин Нуньес, готовы воспользоваться самой маленькой осечкой и готовы убеждать тренера в том, что должны играть именно они, а не кто-то другой.

Собственно, в настоящее время так и происходит. Нуньес забивает очень много – уже одиннадцать голов в этом сезоне. Жорже Жезус называет его игроком с потенциалом для самой дорогой продажи в истории "Бенфики". А это цена 120+ миллионов евро. Яремчуку, чтобы соответствовать этому уровню, нужно прыгать выше головы.

Это в сборной Украины ему прощают промахи и странную модель психологического поведения (то флегматичность, то чрезмерное возбуждение). Хотя с расцветшим Артемом Довбиком уже даже в сине-желтой команде позиции Яремчука выглядят не столь прочными. Пока только в глазах болельщиков и экспертов, но тренера тоже не слепые.

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