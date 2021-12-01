Малиновский: Про Скудетто не разговаривают в Аталанте
Клуб украинца претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Фото: facebook.com/atalantabc
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал планы команды на текущий сезон.
"Каждый матч играем на победу. В конце увидим, как оно будет. Про Скудетто не разговаривают в клубе. Впереди очень сильные команды.
Я считаю, что если мы закончим год в Лиге чемпионов, то это будет большим достижением для Бергамо и для "Аталанты". Этот чемпионат очень тяжелый. Все команды на очень высоком уровне. Конкуренция очень высокая за четыре места.
Мы играем за ЛЧ, а дальше посмотрим", — подытожил Малиновский в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, что вчера, 30 ноября, "Аталанта" разгромила "Венецию" (4:0). Сейчас команда из Бергамо располагается на четвертом месте. Отставание от лидера в лице "Наполи" на четыре очка.
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