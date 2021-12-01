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Малиновский: Про Скудетто не разговаривают в Аталанте

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Клуб украинца претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Малиновский: Про Скудетто не разговаривают в Аталанте

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал планы команды на текущий сезон.

"Каждый матч играем на победу. В конце увидим, как оно будет. Про Скудетто не разговаривают в клубе. Впереди очень сильные команды.

Я считаю, что если мы закончим год в Лиге чемпионов, то это будет большим достижением для Бергамо и для "Аталанты". Этот чемпионат очень тяжелый. Все команды на очень высоком уровне. Конкуренция очень высокая за четыре места.

Мы играем за ЛЧ, а дальше посмотрим", — подытожил Малиновский в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, что вчера, 30 ноября, "Аталанта" разгромила "Венецию" (4:0). Сейчас команда из Бергамо располагается на четвертом месте. Отставание от лидера в лице "Наполи" на четыре очка.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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