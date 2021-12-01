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Каладзе: Шевченко сделает всё, чтобы вернуть Дженоа на уровень, которого заслуживает клуб

Наши за границей
(1 голосов)

Экс-одноклубник - о приходе украинца на тренерский мостик в Серии А

Каладзе: Шевченко сделает всё, чтобы вернуть Дженоа на уровень, которого заслуживает клуб

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший одноклубник Андрея Шевченко по "Милану" и киевским "Динамо" Каха Каладзе поделился мнением о начале тренерской карьеры украинца в Серии А.

"Шева обладает правильным характером, он работает для достижения целей и достигает их. Золотой мяч служит доказательством этого. Как его друг думаю, что он выбрал правильный путь, начав с национальной командой и потом присоединившись к клубу.

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В "Дженоа" хорошая атмосфера, болельщики очень любят команду. Перед Шевой и Тассотти стоит сложная задача, но интересная.

Уверен, он сделает все, чтобы вернуть "Дженоа" на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что он выложится полностью, потому что он серьезный профессионал и хороший человек", - подытожил Каладзе в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сегодня, 1 декабря, состоится матч 15-го тура Серии А "Дженоа" - "Милан". Начало - в 21:45.

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В статье: Андрей Шевченко Каха Каладзе Дженоа (Генуя)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2021 в 15:01
У интересных задач должны быть интересные деньги.
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+2
0
emart57 (Киев)
01.12.2021 в 14:38
Сделал бы, но не сможет.
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-1


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