Каладзе: Шевченко сделает всё, чтобы вернуть Дженоа на уровень, которого заслуживает клуб

Бывший одноклубник Андрея Шевченко по "Милану" и киевским "Динамо" Каха Каладзе поделился мнением о начале тренерской карьеры украинца в Серии А.

"Шева обладает правильным характером, он работает для достижения целей и достигает их. Золотой мяч служит доказательством этого. Как его друг думаю, что он выбрал правильный путь, начав с национальной командой и потом присоединившись к клубу.

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В "Дженоа" хорошая атмосфера, болельщики очень любят команду. Перед Шевой и Тассотти стоит сложная задача, но интересная. Уверен, он сделает все, чтобы вернуть "Дженоа" на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что он выложится полностью, потому что он серьезный профессионал и хороший человек", - подытожил Каладзе в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сегодня, 1 декабря, состоится матч 15-го тура Серии А "Дженоа" - "Милан". Начало - в 21:45.