Тассотти: Шевченко сразу же согласился на предложение Дженоа
После работы в сборной Андрей Николаевич очень хотел тренировать клуб
Фото: ФК Дженоа
Ассистент Андрея Шевченко Мауро Тассотти рассказал о чертах характера Андрея Николаевича, а также предположил, какой командой будет "
"Шевченко – спокойный человек, его не так легко вывести из себя. После опыта в сборной он очень хотел тренировать клуб, ведь это другой опыт, работа каждый день. Он сразу же согласился на предложение "Дженоа". Вы можете увидеть, что сейчас он появляется на базе рано утром и уезжает поздно вечером, хочет все довести до совершенства.
Каким будет "Дженоа" Шевченко? Это команда, которая была сделана определенным образом, и сейчас сложно представить ее с другой системой, особенно когда у вас много кадровых проблем.
Это не значит, что мы не можем измениться, но мы будем пробовать что-то менять, когда все будут в строю. Это не самая любимая тактика Шевы, но сейчас альтернатив нет и времени на работу мало", - сказал Тассотти.
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