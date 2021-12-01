Коваленко выйдет в старте Специи на матч против Интера
Украинец снова в деле
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хавбек
Украинец выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 19:30.
Напомним, что Виктор в нынешнем сезоне Серии А сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) December 1, 2021
???? Le undici Aquile scelte da mister #ThiagoMotta per #InterSpezia
POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/HKfxNrvesF
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