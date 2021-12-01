Гура - о матче с Зарей: Получился футбол – водное поло

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура подвел итоги матча с "Зарей" (0:1) в рамках 16-го тура УПЛ.

– Даже после пропущенного гола – я был уверен, что мы все равно не проиграем эту игру, но реализация нас подводит.

– Помешала ли "Александрии" погода и состояние газона?

– Ну, да. Качество поля было не ахти. Вода не уходила. Эти дожди длились всю ночь и целый день. Поле не справилось, дренаж, может, не сработал, не знаю, так как было много воды.

И получилось мало конструктивной игры. Получился футбол – водное поло, можно сказать. Но все равно – какое поле не было бы – нужно выигрывать.