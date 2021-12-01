Гура - о матче с Зарей: Получился футбол – водное поло
Погодные условия были не лучшими
fco.com.ua
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура подвел итоги
– Даже после пропущенного гола – я был уверен, что мы все равно не проиграем эту игру, но реализация нас подводит.
– Помешала ли "Александрии" погода и состояние газона?
– Ну, да. Качество поля было не ахти. Вода не уходила. Эти дожди длились всю ночь и целый день. Поле не справилось, дренаж, может, не сработал, не знаю, так как было много воды.
И получилось мало конструктивной игры. Получился футбол – водное поло, можно сказать. Но все равно – какое поле не было бы – нужно выигрывать.
Популярное сейчас
- France Football может вручить Левандовскому Золотой мяч
- Источник назвал сумму, за которую продадут одесский Черноморец
- С чего начинался Кун: Агуэро чудом выжил при рождении, учился у Торреса и покорил Мадрид, чтобы его предать
- Агент Ярмоленко отреагировал на информацию об интересе Дженоа
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций