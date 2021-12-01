Впервые в сезоне. Зинченко выйдет в старте Сити на матч АПЛ
Алекс вернулся в обойму
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 14-го тура АПЛ
Украинский игрок Сити Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.
Напомним, что поединок начнется в 22:15.
Следует отметить, что это первое появления Александра в старте своей команды в нынешнем сезоне АПЛ.
Также отметим, что в нынешнем сезоне за горожан украинец сыграл 6 матчей, результативными действиями не отмечался.
Your City starting XI to take on Villa! ????— Manchester City (@ManCity) December 1, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Rodrigo, Bernardo, Mahrez, Jesus, Sterling
SUBS | Steffen, Carson, Grealish, Foden, Mbete, Palmer, McAtee, Lavia, Wilson-Esbrand#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/LsiMKiJ1MQ
Популярное сейчас
- Лимит на арендованных из одной команды. Стало известно, какие ограничения хочет внедрить УАФ
- "Факт". Роналду отреагировал на пост фаната в Instagram о незаслуженном Золотой мяче Месси
- Источник назвал сумму, за которую продадут одесский Черноморец
- Борячук: В ситуации с Владой Седан Зинченко поступил не по-пацански
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций