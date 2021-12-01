Впервые в сезоне. Зинченко выйдет в старте Сити на матч АПЛ

Сегодня в рамках 14-го тура АПЛ Манчестер Сити на выезде сыграет с Астон Виллой.

Украинский игрок Сити Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.

Напомним, что поединок начнется в 22:15.

Следует отметить, что это первое появления Александра в старте своей команды в нынешнем сезоне АПЛ.

Также отметим, что в нынешнем сезоне за горожан украинец сыграл 6 матчей, результативными действиями не отмечался.