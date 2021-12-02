"Тяжёлая игра, но прекрасный результат". Зинченко - о победе над Астон Виллой
Украинец отыграл полный матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал победу команды в матче 14-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (2:1).
24-летний украинец вышел в старте и провел на поле весь матч.
"Тяжёлая игра на выезде против сильной команды, но прекрасный результат. Плюс 3 очка", — написал Зинченко.
Отметим, что команда Пепа Гвардиолы одержала четвертую победу подряд в АПЛ. На данным момент "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
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Источник:Instagram
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