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"Тяжёлая игра, но прекрасный результат". Зинченко - о победе над Астон Виллой

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Украинец отыграл полный матч

"Тяжёлая игра, но прекрасный результат". Зинченко - о победе над Астон Виллой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал победу команды в матче 14-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (2:1).

24-летний украинец вышел в старте и провел на поле весь матч.

"Тяжёлая игра на выезде против сильной команды, но прекрасный результат. Плюс 3 очка", — написал Зинченко.

Отметим, что команда Пепа Гвардиолы одержала четвертую победу подряд в АПЛ. На данным момент "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Александр Зинченко
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